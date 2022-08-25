自由廣場》政治追殺林姿妙？ 國民黨沒詞了？

◎ 田豐文

宜蘭縣長林姿妙遭檢方依偽造文書、收受不正利益罪嫌、財產來源不明洗錢等罪起訴，為年底縣市長選情投下震撼彈。林姿妙及國民黨陣營統一、也是唯一的辯解就是「政治追殺」。黨主席朱立倫還表示，林負責認真，相信法院會還她公道，完全沒有「換妙」的問題。

然而細看起訴書，檢察官一共起訴十五人，洋洋灑灑列出被告的諸多犯行，最引人注目的是，曾擔任建設處代理處長的吳朝琴，一路追隨林姿妙，被歸類為林的心腹，犯後自首，並供出林姿妙及女兒等人之犯行，使得林姿妙等人犯罪事證更加明確。這就是司法案件的正常偵查及起訴程序，用「政治追殺」籠統的政治語言推卸責任，誰會相信？

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筆者認為，如果國民黨讓林姿妙繼續參選，萬一當選連任，而任期內遭法院判刑及褫奪公權，不只林的面子掛不住，必須下台，宜蘭縣長將面臨補選的命運，浪費納稅人的民脂民膏，影響縣政運作，國民黨扛得起這責任嗎？萬一林不主動退選，國民黨又堅持不「換妙」，我們就只能期待宜蘭縣民用選票證明宜蘭公民的水準，讓林姿妙回去專心好好面對刑事訴訟吧！（作者為公務員，新北市民）

宜蘭人談林姿妙

◎ 岳日明

靠著「跑宮廟、陣頭、紅白帖、入厝…」，林姿妙縱橫宜蘭政壇，幾乎所向無敵。一個擔任議員時不會寫質詢稿，不懂縣政，也看不懂公文，但三十年前，時任國民黨籍省議員的丈夫癌逝，繼承丈夫的政治班底，就憑著哈腰握手跑遍縣內的宮廟、紅白帖，每選必上，歷任三屆縣議員、兩任鎮長，及一任縣長至今。

然而，二○一八年林姿妙一選上縣長，掌握預算分配大權，競選班底，及林的兒女們等，一湧而上，飢不擇食的圈地，變更地目，集體貪污。被佈線已久的檢調、廉政單位查獲，她仍是一句話「政治迫害」回應媒體提問。

貪污事件東窗事發後，她仍堅信只要能連任縣長，就會沒事。因之，她數十年來的專業「跑宮廟、陣頭、紅白帖、入厝…」，跑得比以前更加勤快，每天從早到晚，兒女、縣府官員、她本人，分批分流，競選背心一穿，周旋、熱絡於宜蘭縣的街頭巷尾，山巔海角。

農業縣的宜蘭人，惜情、憨厚，因林縣長的蒞臨喜宴、告別式，她的一個鞠躬、哈腰、握手、花籃、禮數，升斗小民與有榮焉，這都是為何正式學歷僅止高商夜補，說話顛三倒四的人，每次選舉都能所向披靡的原因。是宜蘭人的幸或不幸，也只有宜蘭人可以解答了！（作者為旅居台北半世紀的宜蘭子弟）

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