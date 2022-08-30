自由開講》期許鄭寶清不要成為第二個楊秋興！

陳啟濃

鄭寶清宣布參選桃園市長，理由是他認為民進黨已經失去了本來的價值，不甘於只是被安排個位子，所以為了自己的理想決定參選。在阿扁執政時代鄭寶清曾經當選過立委，也曾是形象清新能力很好的台鹽董事長，也為台鹽創造了很多營運的新機。然而人民給過他機會，民進黨也給他表現過。

這次民進黨沒有提名他競選桃園市長應該是他內心最大的不滿，然而衷心希望鄭寶清不要成為第二個楊秋興，鄭寶清的優秀大家都不否認，也曾經為國家為人民做出許多貢獻。但有句話說「成功不必在我」，政治是團隊在運作，不能太有英雄主義。

請繼續往下閱讀...

圖為民進黨前立法委員鄭寶清（左）及前高雄縣長楊秋興（右）（報社合成／資料照）

話說回來，既然鄭寶清提到政黨的價值，或許民進黨現在跟以往的一些做法不同，但政黨畢竟要走入凡間，不能過於理想化，因為世俗的選舉才能讓政黨施展抱負，沒有了權力失去了執政的機會，所有的價值理想都只是空談。

對選民來說，是沒有十全十美的政黨，更不存在沒有任何缺點的政治人物，民主制度的選舉是讓人民的生活過得越來越好，人民的需要政府能夠努力滿足。

鄭寶清應該做政治的損益評估，認真思考幾個問題：目前哪個政黨是他比較能認同的？自己出來參選是對哪個政黨較有利？如果讓自己更加無法認同的政黨候選人漁翁得利，這樣的結果，難道還能談什麼價值，更別談展現什麼風骨。還是要奉勸鄭寶清，要務實看待政黨政治，不要讓親痛仇快。

（政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法