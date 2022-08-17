自由廣場》避免被騙 拿到工作簽證再出發

◎ 傅安堂

最近因許多國人被騙到柬埔寨非法打工，甚至被囚禁凌虐或轉賣，引起社會大眾及政府高層重視。雖然網路上有人批評，這些被騙民眾是好高騖遠，不先秤秤自己斤兩就想賺取高薪才會被騙；但無論是一時貪心被騙或被已在柬埔寨非法打工的親友騙過去，他們還是我們的國民，政府或民間團體仍應盡全力將他們救回來。

年輕人追求海外高薪當然沒有錯，但應事先做好準備及評估工作，包括是否是公開徵才（在該公司官網刊登）及對方是哪一種行業，有無當地政府立案核准，成立幾年以及員工人數，公司財務是否透明化可以公開查詢等等，再來就是本身語文及專業能力是否符合該公司開出的條件。

請繼續往下閱讀...

若只是透過通訊軟體或熟識朋友推薦，基本上就是有問題，再者在國外工作英文是基本的要求，若對方騙你聲稱是在賭場工作只要負責招待中國或是台灣人，所以不需要會英文。那麼試問你和當地主管、同事如何溝通？如何外出搭乘交通工具？甚至逃難時如何求助？因此沒有要求任何專業或語文條件，就存在很高的詐騙風險。

最重要也是最簡單的辨別方式，就是對方有無幫你申請工作簽證或工作證，只憑觀光簽證或是免簽證要求進入某國家只能從事觀光目的，是無法從事任何工作（即使是在餐廳洗碗也是違法）。工作簽證或工作證通常必須在搭機出發前就拿到，才可以進入該國家從事工作。以筆者派往國外工作經驗為例，申請工作簽證，在出發前三個月就需準備，包括最高學歷／戶籍謄本甚至結婚證書，都需要英文翻譯（有些國家要求翻成該國語言）後公證，再送往當地透過分公司向該國政府申辦。因此若對方沒有事先幫你申請工作簽證，或騙你無須工作簽證即可工作，大概就是詐騙集團的手法。

不管出國旅遊或是海外工作都有一定的風險。尤其在國外工作並非想像中輕鬆容易，年輕人應該事先做好評估再勇敢追夢，以免被騙上當讓家人擔心。也希望那些在柬埔寨落難的年輕人，能盡快脫險平安回台！

（作者是資深航空從業人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法