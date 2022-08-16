自由開講》柬埔寨詐騙案的揭示

康駿銘

柬埔寨施亞努市（西港）詐騙案曝光，受害人遭受極為殘酷的手法對待，從禁錮、虐打、性侵，甚至到被迫賣淫、賣血、活摘器官，種種泯滅人性的滔天惡行轟動全台。然而，雖然西港的治安、貪腐問題本身就存在，但這座城市何以從避世觀光沙灘小鎮，變成了「經濟樞紐」，再淪落成黑道控制的「詐騙大本營」，背後曝露了中國「一帶一路」的糖衣毒藥如何令一個地方在表面發展的同時，卻一步一步邁向沉淪。

中國一帶一路在柬埔寨西港開設特區，吸引大量中國人前往設博弈公司，這些博弈公司後來竟變質成詐騙集團，圖為前幾年在金邊國際機場因涉嫌詐騙被捕的罪犯，示意圖。（路透社）

柬埔寨並非富裕、發達的國家，中國投資者帶來的資金無擬是極為吸引，也無可否認帶動了西港的經濟及基建發展，但問題是這些中資公司也主導了這城市的發展模式。大量中國旅客、商人和工人隨著熱錢急速流入，雖然或多或少有刺激經濟的作用，但亦令當地房價與物價暴漲，當地人被迫遷離，使得中國人口及中資企業在這座城市竟然曾高佔九成，讓城市的文化、產業結構、發展模式等都按中國模板複製，仿如中國的一塊飛地。

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中國資本家把西港塑造成另一個澳門，而服務對象都是中國人。當整個地方的發展都是賴以中國市場維生，那些為滿足中國需求而存在的線上遊戲及博彩業等，最終更成為了中國海外詐騙集團、黑道、人口販子、走私販等的樂園，影響當地治安與生活環境，也令柬埔寨的聲譽大受影響，令正當企業難以招聘外國人才，也損害旅遊業。然而，當初中國人的退場，也意味著中國市場萎縮、經濟疲弱，加上疫情、烏俄戰爭等因素，一帶一路「爛尾」跡象開始浮現。當中國市場需求已無法持續支撐這些中國海外殖民地，便使得這些國家進步程度與投資程度有著落差的地方發展失衡，很多地方成為了「鬼城」，如同斯里蘭卡、肯亞等一樣，遺留下很多耗費高卻沒意義的建設，甚至落入了中國債務陷阱。

中國資本家把西港塑造成另一個澳門，而服務對象都是中國人。（彭博）

中國表面上的發展，令不少人趨之若鶩；但就正如那些詐騙手法一樣，表面上的風光容易讓人忽略如缺乏監管及透明度等深層次的問題。這條紅色資金鏈所到之處，不但沒有為當地帶來該有的發展，反而引起了不同的社會問題。一帶一路，本身就是一個騙局了。

（台灣基進國際部專員）

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