自由開講》新任署長定打擊犯罪新方向 全力阻擊殺豬盤與賣豬仔

林山姆

警政署長黃明昭上任之初，就雷厲風行、整頓治安，定調全國打擊犯罪新方向，強調全力打擊網路犯罪、毒品、掃黑和追查假訊息來源，並將掃黑列為重點工作，從打擊黑道幫派，來減少毒品、詐欺與街頭暴力等犯罪案件的發生。

近期發生多起台灣年輕人遭高薪誘惑，前往柬埔寨或緬甸擔任「博弈」、「工程師」等工作，結果落入黑幫犯罪大本營，除了成為詐騙集團籌設「殺豬盤」的詐欺同夥外，更成為「賣豬仔」的轉賣對象，遭受拘禁、毆打與勒索成為人口販運的被害人，究其主因，乃不良幫派結合海外勢力，招攬華語人才，並給人口掮客優渥的仲介費，以拓展獲利豐碩的網路犯罪鏈，因此，打詐、掃黑、追查海外高薪假訊息，絕對是當前治安工作重點。

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近日傳出多起台灣民眾遭詐騙集團誘騙至柬埔寨工作，被迫加入詐騙集團、限制人身自由甚至被販運事件，引起警政署長黃明昭重視，特別指示航警局與刑事局共同在桃園機場，針對飛往柬埔寨航班執行預防國人遭詐騙至柬埔寨關懷提問與攔阻勤務。（資料照）

2021年10月聯合國打擊毒品與犯罪署（UNODC），在奧地利維也納召開人口販運問題會議中，即提出人口販運受到資通科技跨國境的濫用使得全球執法機關更難以對付，在A國內籌組犯罪大本營，鎖定B國第一層受害者，再利用第一層受害者，鎖定第三國的潛在被害人進行詐欺，企圖製造犯罪斷點，進而加深各國執法當局跨境合作尋找和保護證據的雙重障礙。 針對此一犯罪趨勢，UNODC除要求各國加強犯罪預防宣導勿任意將個人信息或旅行文件資料交給他人，避免成為人口販運目標受害者外，善用資通技術，可以成為重要反制機制，執法部門、刑事司法系統和其他機構應強化應用、協助調查，以揭示販運網絡的作案手法、通過數位證據，加強起訴。

此外，UNODC建議的偵查策略，包括鎖定追查虛假網站或在合法的就業網站、社交媒體發布假訊息招攬廣告來源，列入篩檢調查，追出幕後黑手。另手機中的位置追踪應用程序及全球定位系統，可了解受害者位置，透過視訊影音通話，亦可追蹤受害者及其周圍環境，提供當地警方追蹤。

對照警政署長黃明昭於上任之初，所定調全國打擊犯罪新方向，與聯合國毒品與犯罪署分析反制人口販運偵查策略方向相符。當前犯罪集團已不再拘限於單一種類的犯罪，黑幫暴力控制結合網路詐欺、再整合人口販運，即成為當前「殺豬盤」與「賣豬仔」的暴力跨國網路犯罪模式，反制之道，除追查假訊息廣告來源、嚇阻網路犯罪外，更應從反詐欺與金流洗錢管道追蹤下手，以有效打擊這種高利潤犯罪的非法詐欺與人口販運。

（現職刑警）

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