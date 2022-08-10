自由開講》科學新知中文化如何有效落實

蔡孟利

《科學人》即將於今年底結束紙本出版，重新曝露出台灣推廣科學最大的問題：科學新知的中文資料不足。科學新知的中文介紹長久以來僅靠著少數民間科普刊物苦撐，官方雖然也有些科普出版，亦不足以承載科學新知的快速成長。科學的中文資訊之所以如此貧瘠，主要原因是台灣的科學政策並不鼓勵科學家以中文介紹科學；公部門雖然有些鼓勵中文科普的措施，不過多屬於逐年申請的專題計畫， 效果無法持續。

《科學人》即將於今年底結束紙本出版，重新曝露出台灣推廣科學最大的問題：科學新知的中文資料不足。（截圖自《科學人》粉絲團臉書）

若考慮台灣科研環境的現況，有效的誘因可以從公費資助的研究計畫之結案報告著手。目前台灣補助基礎研究最主要的單位為國科會， 若研究計畫有具體成果，申請人通常會寫成英文論文投稿期刊以增加學術著作，因此在繳交報告時，直接以英文的內容上繳是最方便的做法。儘管這些報告大都能公開查閱，但英文是個障礙、 專有名詞也是個障礙，通常只有科學同行才有能力閱讀。

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這些研究計畫的經費都來自於納稅人，照理說，應該讓納稅人在沒有語文障礙下閱讀其所出資的計畫報告；但考量英文是學術界的慣用語言，短時間內要科學家完全以中文撰寫成果也是強人所難。折衷之道，可以考慮報告繳交時加附一篇至少三千字的中文介紹：內容上包括研究課題的背景說明、關鍵技術的簡介、評述研究的發現與價值；如果研究課題與醫療、環境等實際事務密切相關，可以酌增章節討論如何運用。

國科會近五年來每年核定的研究計畫數皆在一萬件左右，如果每件都能完成三千字之中文介紹，每年可以累加約三千萬字的產出。就算在推動初期每年只有三成具可讀性，但那也是九百萬字的規模！如何創造中文科學寫作的新誘因，就看政府部門，特別是國科會願不願意跨出這重要的一步了。

（國立宜蘭大學 生物機電工程學系 教授）

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