自由開講》年底多一票！這一票，投給未來

黃大益

年底九合一大選將至，藍綠陣營搶攻青年選票；但很多人不知道年底除了地方公職人員選舉外，還有「18歲公民權」修憲案的公民複決投票，這是立法院繼2005年相隔17年後首次通過的修憲案，也是我國史上首次交付公民複決的修憲案。

根據中華民國憲法增修條文第12條規定，憲法修正案複決須獲得過選舉人總額半數的有效同意票才能通過，也就是說18歲公民權若要成功修憲，需約965萬張同意票；這票數遠比蔡英文連任的817萬「史上最高總統得票」還要高。對此，蔡英文總統日前表示18歲公民權是民進黨最早提出、也是長久以來堅定支持的主張，現已獲得國會跨黨派支持有機會入憲，在公民複決這關還需要大家共同努力，讓「民主、前進、挺18」的目標得以實現。

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根據中華民國憲法增修條文第12條規定，憲法修正案複決須獲得過選舉人總額半數的有效同意票才能通過，也就是說18歲公民權若要成功修憲，需約965萬張同意票；這票數遠比蔡英文連任的817萬「史上最高總統得票」還要高。（資料照）

我國民法已修正成年為18歲，並將於2023年施行。18歲公民權修憲包含很多意義，其中最重要的是讓憲法與法律中對18歲的定義更趨一致，使青年的權利與義務更加對等，例如：相對於18歲就需負擔的刑事責任與服兵役等義務，投票權及集會結社權利卻遲遲未能行使，造成青年公民權的限縮。在民主社會中，投票行為是公民意志的直接展現，青年世代在履行義務的同時，也該有一同決定國家政策走向的權利；且在台灣人口結構趨向高齡化的同時，青年的聲音在社會中更應該被重視。18歲公民權若成功修憲，代表未來年滿18歲的中華民國公民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票的權利，同時也享有被選舉權，更有利青年世代為自身價值立場做出選擇。

不分世代，尊重包容每個獨立的個體，是民主社會最珍貴的價值；落實18歲公民權已成為國際趨勢，美國、日本、韓國、馬來西亞等多數國家都已將投票權下修至18歲。希冀今年底台灣能正式成為18歲公民權國際社會的一員，期盼台灣人民用手中「多的這一票」落實世代正義，投下同意票，為社會納入更多青年的聲音，留給下一代一個更好、更有力的台灣。

（前桃園市政府青年諮詢委員）

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