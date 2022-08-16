自由開講》國共兩黨的「同舟計畫」！？

陳慶坤

2021年11月中國國民黨主席朱立倫上任之後，發起「同舟計畫」，舞龍舞獅大力歡迎甫自監獄歸來的「花蓮王」傅崐萁，除了在中常委選舉第一高票當選之外，似乎也是主導國民黨今年「大選的操盤手」。

距年底地方選舉不到百日，國民黨日前在中共對台軍演、台海緊張之際，8月10日中國國民黨副主席夏立言率高思博、林祖嘉等人前往中國，朱立倫圖的又是什麼？是國共兩黨的「同舟計畫」！

請繼續往下閱讀...

俄羅斯入侵烏克蘭引發國際對紅色中國的警覺，紛紛表達力挺民主自由的台灣，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國眼看台灣離中國越來越遠，垂涎已久快要煮熟的鴨子飛了！因此中國共產黨需要國民黨在台灣配合中國大外宣、散佈失敗主義，對台灣的統戰宣傳，弱化台灣人民的心防。「同舟計畫」國台辦發表〈台灣問題白皮書〉，而後10日下午四點多由解放軍東部戰區宣布「成功完成各項任務」，接著是國民黨啟程赴中。

至於中國國民黨，面對選情低迷，需要曾經消滅它的共產黨老大哥聲援，製造一些利多給國民黨裝門面；更重要的是去中國募款，「搖尾乞憐」要點狗糧以備年底選戰的糧草。夏立言這個要飯的訪問團，不但中共會慷慨解囊，在中國的台商也不敢不配合共產黨政策傾曩贊助，左右逢源必然荷包滿滿。這一來一往合拍的戲碼，正是國共兩黨的「同舟計畫」。

因此夏立言率團訪中惹議，為何執意還是要往中國去？當然是出於朱立倫指派的「要飯訪問團」。只是，朱立倫是決策者，夏立言是執行者，同行的高思博是朱立倫之妻舅，派其赴中，就不難看出魔鬼藏在細節裡。以朱立倫岳父高育仁與中國關係，於私於公高思博才是奉主席之命領路的識途老馬；尤其可以募到多少，高思博更是該團的監視人，以防止夏立言「暗摃」以多報少？朱立倫的防人之心可見豹斑！

國民黨副主席夏立言明知率團訪中會惹議，為何執意要去中國？猜測相當大的主因是出於朱立倫（中）指派的！（報社合成／資料照、路透社）

過去國民黨黨營事業總資產超過6000億，是世界最富有的政黨。2016年立法院臨時會三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，行政院設「不當黨產處理委員會」，使處理不當黨產終得「法律依據」，令國民黨龐大的黨產岌岌可危不惜賤價拍賣脫產。只是，雖然國民黨的黨產被查抄，徹底成了「破落戶」，但國民黨「選舉無師父，用錢買就有」，沒有錢不會選舉的國民黨，競選經費不得不求助於過去滅亡它的共產黨。

國共兩黨的「同舟計畫」，今年年底的選舉，紅色資金供應鏈必已經悄悄布局。為何要去中國去？國民黨主席朱立倫表示，不去很簡單，不碰很容易，去了一定被罵，但對台灣有利、對台灣人民好。換言之，對抗邪惡的中國，戰爭很困難，和平很簡單，只要台灣人投降，對台灣有利、對台灣人民好。

這個百年政黨「百足之蟲，死而不僵」，寧可引中共併吞台灣，也不肯提出對台灣的「新論述」，捍衛中華民國的策略更是荒謬的要「消滅台獨」，這是什麼神邏輯？繼續欺騙台灣人，台灣人唯有用選票「唾棄」牠！

（大學助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法