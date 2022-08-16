自由開講》杜絕人口販運 除了政府的保護 更需民眾的自覺

蔡政杰

徐國勇部長促成台泰跨國執法合作 穩定社會民心

正當國人赴柬埔寨打工遭人口販運的新聞瀰漫台灣社會，政府積極透過跨部會合作，持續運用預防、勸阻、救援、究辦等各種手段，全力防杜國人受騙及營救之際，柯文哲市長卻對於警察機場舉牌宣導作為冷嘲熱諷，不僅抹殺員警的努力，也忽視成功於機場勸退不少國人的成效，實在不可取。

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然而，昨（15）日傳來內政部警政署、移民署與泰國移民局合作，救出經泰國轉機到緬甸的8名我國被害人，這無疑是一劑穩定民心的強心針，國人成功獲救，真的要感謝背後推手內政部長徐國勇。

台灣民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，刑事局結合外交部及泰國政府跨國救援，前晚在機場接回3女6男9名被害人。（資料照）

徐國勇部長日前會見駐臺泰國經貿代表處處長曾德榮，雙方談定在「臺泰共同打擊跨國經濟及相關犯罪協議」的架構下，促成兩國間在公權力執行事項上的合作，使得這次攔截救援行動順利成功。

我國已與多國建立打擊犯罪及防制人口販運合作機制

根據警政署與移民署公布的資料，我國與美國、越南、泰國、南非等國家，都已簽訂打擊犯罪或警政合作協定／議（或備忘錄），另與美國、日本、越南、印尼、菲律賓、巴拿馬、比利時等國家，也已簽訂人口販運或移民事務合作協定（或備忘錄）。

為杜絕人口販運，我國政府除應與已經簽訂協定／議的國家，密切聯繫和經常合作；對於簽訂備忘錄的國家，也應該積極持續尋求實質的合作機會。

政府有保護人民的決心 人民也有保護自己的責任

然而從務實的國際關係而言，不論是簽署協定／議或備忘錄，兩國政府高層的態度才是決定能否合作的關鍵。從這次台泰兩國合作成功救回8名被害人的案例，徐國勇部長展現出堅決且勇於任事的態度，警政署及移民署也表現出專業且高效率的執行力，這是一個跨國執法合作的好典範，足讓台灣人民放心並相信政府絕對有能力可以保護自己的國民。

不過最重要的還是在於人民本身要提高危機意識，不要輕信海外高薪的工作廣告或誘惑，畢竟天下沒有白吃的午餐，有了人民的自覺加上政府的保護，相信就能有效的杜絕國人遭人口販運的案件再發生。

（移民署國際事務組科長）

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