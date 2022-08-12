新聞線上》到底誰麻木不仁？

記者莊榮宏

上週，中國解放軍對台軍演，朋友說他準備好了，我嚇一跳「你準備上陣對付解放軍？」「當然不是，國軍哪會收我這糟老頭？」他是準備好要換房子，「換房子？」對！一九九六年台海飛彈危機時有人因恐慌而拋售房產，他估計這次會重演，是便宜買進的機會，若有厚利可圖，再轉手獲利也行。

我數落他「你這是發國難財」，他卻認為，應該說他「對國家有信心」，因為他相信解放軍無法登陸，就算登陸，也會像明鄭時期的荷蘭人一樣被趕回去，他是出於信心而決定危機入市。

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「敢問您的信心從何而來？」朋友說，裴洛西在台時，中國不敢妄動，裴洛西走了，中國才搞軍演，從中國的迴避動作，就看出解放軍根本沒有對抗美軍的決心，也沒有「拒止」的把握，他的信心由此而來，故判斷軍演必平和落幕，換房大有可為，我一時語塞「那就祝你心想事成囉」。

前天，軍演結束，我問他「換房成功了嗎？」朋友說完全失敗，他對中國軍演的判斷完全正確，對台灣人的反應卻完全錯估，明明是數十年來最大規模軍演，台灣人卻是馬照跑、舞照跳，餐廳、景點人滿為患，都沒在怕，軍演第二天，股市居然漲了三百卅三點，他癡等一個禮拜，竟無便宜貨可撿。

「這讓你很失望嗎？」他說「不會，我是輸給台灣人，沒有輸給中國」，可能不少台灣人和他是相同心思，「倘若大家都像我準備危機入市，那這個危機其實是轉機」。

我又問，「但烏克蘭人當初也不相信普廷會出兵攻打，後來還是發生了」，朋友說，普廷會打烏克蘭，是因為八年前他輕易併吞烏克蘭的克里米亞，後來又從烏克蘭內部分離出兩個獨立政體，三番兩次得手，野心得到鼓舞，普廷當然動手。反觀台灣面對解放軍，從來是寸土不讓，這回軍演，我國軍艦更有不惜衝撞解放軍艦也要守護領海的準備，台烏兩國脈絡有所不同，不宜相提並論。

「面對武嚇，台灣人為何不恐慌？」朋友說「多虧中國幫忙」，台灣人長期被中國恐嚇，又歷經九六年飛彈危機的練膽，留在國內的大多有心理建設，而習近平一再加重威脅力道，每次都激使台灣人更堅定，久而久之乃建立心防，所以這次軍演，國軍枕戈待旦，百工百業也堅守工作崗位，他換房雖沒成功，卻對台灣人刮目相看。

但國內不是有人譏諷台灣人是「麻木不仁」？朋友說，這本應是華春瑩和胡錫進之流的論調，台灣內部持此說法者，大多是親中紅統派，屬於枝微末流，而非主流，真要說有誰符合這四個字，則非中國國民黨莫屬，在中國軍演惹惱民主世界的節骨眼，國民黨居然組團「竄訪」中國，這不只是麻木不仁，更印證朱立倫的「親美友日」全屬虛言，牆頭草想兩邊通喫，往往兩頭都落空，此事的後座力且讓我們拭目以待。

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