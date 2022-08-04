新聞線上》再一次漢光實兵演習

記者陳杉榮

美國聯邦眾議長裴洛西訪台，中國外交斡旋無效，祭出軍事封鎖，自今日起連三天在台灣周邊實施實彈射擊，美國則是全面監控情勢發展。中國軍演不僅是對台灣的重大威脅，也是對國際秩序的嚴重挑釁，七月底台灣剛實施「漢光卅八號」實兵操演，共軍這次的演習，剛好給國軍再一次實兵演訓的機會，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。

民主國家都清楚，國會議長的出訪稀鬆平常，基於行政、立法、司法三權分立的憲政監督制衡機制，國會議長和總統就算立場不同、意見相左，也屬平常，何況美國總統支持台灣民主，美國聯邦眾議長支持台灣民主，立場並無二致。裴洛西訪問台灣，中國進行外交斡旋，國會本來就不用聽行政部門的指揮，斡旋失敗，中國竟然漠視民主國家的機制，把全部責任推給「台獨」，這真是二十一世紀國際政治最荒謬的案例。

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這次裴洛西出訪，中國本可淡然處之，展示大國氣度贏得國際尊重，未料放著正路不走，反其道而行，假反對美台關係升溫之名，各機關爭先恐後以各種激烈言詞攻擊裴洛西，潑婦罵街歸責美國，窮凶極惡大罵台灣。這樣的偉大復興，不過是一種民族自卑，而非民族自信。抵制裴洛西行程不成，不敢找美國老大算帳，反過頭來修理台灣，以軍事演習進行武嚇。

中國軍事威嚇台灣，七十多年來從未中斷，台灣人早就習以為常，兩岸關係的發展過程，只要打軍事牌，必定惡化，如果採溫情攻勢，必定改善。這次中國在台灣周邊軍演，封鎖範圍比一九九六年台灣總統大選更大，刻意侵犯台灣領海，習近平這麼做，是聰明的辦法，還是拙劣的手段，全世界都看得懂，就只有中南海的領導人不得不給習大大鼓掌。如此專門恐嚇傷害「台灣同胞」，到底是有什麼智慧，算什麼魄力？令人納悶。

國際專家公認，中國武力侵略台灣不是會不會的問題，而是何時入侵的問題，敵人都要打進家門口了，剛實兵操演的國軍正好藉此機會，再次實兵演練。共軍的企圖必然會在實彈射擊顯露出來，國軍嚴陣以待，美軍等著觀摩，也給日軍警惕。中共以武力破壞國際秩序，意圖改變現狀，應該會同時促使台灣加速獲得F-35高性能戰機和更多遠程打擊武器，美國等著看中共軍演，不久後應該會給出答案。

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