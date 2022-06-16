新聞線上》朱立倫親美不親中別光說不練

記者陳杉榮

國民黨主席朱立倫打著「親美不親中」的旗號訪美，說「九二共識」是「沒有共識的共識」，試圖藉由此行扭轉國民黨「親中賣台」的刻板印象，管不管用，不知道。只不過朱主席前腳剛回台，中國軍機跟著繼續擾台，他說中國軍機擾台「不應該發生」，中共根本不把他當一回事。

「九二共識」最近又喚醒了許多人的注意力，這個「沒有共識的共識」早已質變。一九九二年海峽兩岸「沒有共識」，國共兩黨彼此心知肚明，共產黨為了統戰，國民黨為了交流，各自對內交差，「兩黨協商的結論，就是下次再協商」，哪有共識？大家看慣了立法院的運作，再也熟悉不過。

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中共在江澤民、胡錦濤任內，並未幻想把台灣「吞下去」，這兩位「中華民國」時期出生的總書記，看到國民黨備感親切，寄希望於台灣人民，徐圖將來統一大業。二○○五年連戰以中國國民黨主席身分訪問北京，還給胡總書記做足了面子。不理民進黨，讓利國民黨，養肥買辦，蠶食台灣，是統戰的基調。

習近平不同於江、胡，他不是民國時代的「中國人」，沒有「民國」遺緒，更無「民國」情懷，他是社會主義底下根正苗紅的「中共人」。掌政十年，他不遵從共黨體制，他要創造體制。口袋裡有點錢了，他要和美國一爭高下；他對台灣以「天朝」自居，高高在上，二○一五年新加坡「習馬會」，馬英九呼之即來；二○一八年，國民黨贏得台灣縣市長選舉，習近平把國民黨的戰果當成踏墊，二○一九年提出「一國兩制台灣方案」，彷彿統一就在眼前。

經過習的揉捏，「九二共識」早已沒有「各表」的空間，「一國兩制台灣方案」是徹底消滅中華民國的另一個起始點。蔡英文總統去年雙十節公開表明，「一九四九年起兩岸互不隸屬」，堅定捍衛中華民國，可惜國民黨的徒子徒孫跟著對岸唱和，枉費他們父祖之輩離鄉背井跟著蔣介石轉進台灣。

中共正擴大對台軍事威脅，破壞區域穩定，蠶食改為鯨吞，美日等民主盟邦一再發出警訊，也做出應對。局勢如此，在台長期執政的國民黨，難道還要讓中共「軟土深掘」？如果國民黨不想成為中共侵略台灣的踏板，請朱立倫劃出底線，大聲向中共說不。老是「親美不親中」光說不練，意圖出口轉內銷，台灣人看多了。

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