新聞線上》馬英九早該息影了

中華民國前總統馬英九還在大推習近平已然定調「一國兩制」的「九二共識」，實在不忍卒睹！（資料照）

記者陳杉榮

中國正加強對台軍事侵擾力道，擴大在國際社會的圍堵，施展複合式威脅，輿論戰、認知戰、法律戰交互為用，意圖從內部瓦解台灣人的心防，又逢中共建黨百年，加碼促統，台灣防範都來不及，中華民國前總統馬英九卻還在大推習近平已然定調「一國兩制」的「九二共識」，實在不忍卒睹！

馬英九卸任後，為了「化獨漸統」的亡父遺訓，為了「爭取」訪問中國的機會，千方百計為中共國的「一中原則」作說客，百般挑剔中華民國蔡英文政府。近日他說什麼蔡總統把「九二共識」惡意誤導為「一國兩制」，大陸卻未及時澄清，造成台灣民眾極大誤解。還說中國國台辦最近數度還原一九九二年的歷史，可見大陸已不再否定「一中各表」。

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這位七十歲的老人，面對中共時，竟然無知到不如三歲娃兒，虧他還當過八年總統！天下皆知，公開定調「九二共識」為「一國兩制」的是習近平，習在二○一九年紀念告台灣同胞書發表四十週年研討會上，大彈「兩制台灣方案」的曲調兒，馬英九是瞎了聾了嗎？蔡英文做為中華民國總統，強力反擊一國兩制，哪裡錯了？看看香港，民主人士屢遭文革式的批鬥，中共國公開撕毀在聯合國註冊的「中英聯合聲明」，又哪來馬英九「一中各表」、「原汁原味的九二共識」！上駟對下駟去肯定國台辦，讓人啼笑皆非。

中共國一方面對台複合式施壓，一方面透過台灣民主環境「統戰促融」，並利用馬英九那一輩政商人物殘留的民族情感，作最後「剩餘價值」的資源回收，同時以軍事壓力意圖喚起國共內戰的血腥與不堪經驗，在外省第二代中製造恐慌，期能因「畏戰」進而「投降」。馬英九的許多言行，就是中共國統戰幾乎得逞的典型。他說過「首戰即終戰」、「美軍不會來」嚇唬台灣人民，這幾年，美軍不是經常來嗎？窮兵黷武、耀武揚威的中國解放軍，不是忌憚「會來」的美軍嗎？

中國國台辦發言人馬曉光今年四月的發言，不僅「消滅中華民國」，而且「消滅中華民國憲法」，馬前總統沒看到嗎？毫無抵抗意志，勢必遭人踐踏。二戰之前，英國邱吉爾指斥張伯倫：「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭！」面對集權中共，馬英九何苦一再自取其辱！

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