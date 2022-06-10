新聞線上》拜金女周旋三男

朱立倫透過訪美，運用出口轉內銷的傳播模式，使個人積弱的聲量得以放大，不論訪美有無實質成果，至少傳達出這個親中黨難得一見的進步主張。（取自中國國民黨臉書）

記者莊榮宏

一女周旋三男，三男都自以為是唯一，各自許諾贈送巨款、名鑽、豪宅。不巧，某日四人竟在咖啡館不期而遇，情敵相逢，分外眼紅，當下闢桌談判，巨款男率先發難，逼問「究竟誰才是妳的最愛？老實說」，看倌休以為狐狸尾巴即將不保，須知此女乃酒國名花，閱人無數，只見她不慌不忙，告訴巨款男「這還用說嗎？當然是你囉～」，眼光卻飄向名鑽男，使出勾魂眼神，彷彿在說「其實你才是我的最愛捏」，而她桌底下也沒閒著，踢掉高跟鞋，用腳趾摳弄豪宅男的腳丫；於是三男皆大歡喜，拜金女一次擺平。

拜金女很忙，中國國民黨的主席們也沒閒著︰

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前前主席洪秀柱朝貢中國粉飾人權聲聲促統，猶如秋墳鬼唱詩。

現任主席朱立倫訪美宣示國民黨親美不親中，惜前言難對後語。

前前前主席馬英九婊讚習近平道路正確偉大，兒皇舔共添一筆。

這個黨既盼中國君臨恩施雨露，又望美國舊愛不計前嫌，更圖兩面討好以漁台灣民意，一魚想三吃，宛如拜金女周旋三男，只是拜金女手段高，國民黨卻自相矛盾、當場穿幫，搞得中共火大，美國記過察看，台灣人眼花撩亂。不過，雖然可能白忙一場，但凡走過必留下痕跡，朱立倫這一趟還是會被歷史註記。

朱訪美表態，不論出自真心或假意，總是趨近台灣民意，有助沖淡親中胎記，有利開拓未來空間；倘若黨內沒有異聲，朱立倫就有機會率領黨走出困境的第一步，可惜前主席們帶頭唱反調，抵消朱對美剖心肝的效果。

朱立倫主張的親美反共、九二無共識，確實都是「台灣真正的聲音」，但他卻無法解釋，既是如此，國民黨為何長期背道而馳，不斷擋軍購、凍結國防預算、唱衰台灣防衛能力，令台灣人徹底反感，這根本是自己烙印，哪須別人貼標籤？

朱立倫透過訪美，運用出口轉內銷的傳播模式，使個人積弱的聲量得以放大，不論訪美有無實質成果，至少傳達出這個親中黨難得一見的進步主張，雖因而招來中共喉舌痛罵「百年爛黨」、「頭腦清醒一點」，卻是喜事一樁，因為這是政治上的反指標，聽在台灣人耳裡，對國民黨反而是肯定和洗白。

話說回來，從朱立倫甘冒中國和黨內強烈反彈的大不韙，也不惜要向美國遞出投名狀，就不難想見他此行的處境是有多麼艱難了。

此外，服藥通常有藥效，譬如「藥效三小時」；朱立倫在美國講的話，在他回台灣後「藥效」能維持多久？他說這話究竟是真心或假意？到時便知。

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