新聞線上》裴洛西訪台，民主萬歲！

記者莊榮宏

美國眾議院議長裴洛西計劃八月訪問亞洲，其中訪台這一站已成國際矚目焦點，未演先轟動，這是好事，因為台灣在國際上需要「支持度」和「能見度」，裴洛西來訪，台灣兩者兼得。

有人擔心北京反應激烈，阻礙此行，事實發展剛好相反，中共說三道四反而激怒美國朝野，於是「中國無權指指點點」、「美國不能示弱」、「若退縮，國際將對美國失去信心」，美方鷹派抬頭，甚至視此行為一挫中國威風的良機，北京的阻撓適得其反。

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針對裴洛西訪台，中共環球時報前總編輯胡錫進嗆聲，所謂中共軍機伴飛裴洛西專機、炸掉美國軍艦，諸如此類，完全嘴砲，完全不負責任，滿足了中國內部的意淫，卻與國際現實脫節，胡某所言通常沒什麼參考價值，台灣媒體卻沉淪於「許純美現象」，樂於引述，拉低自家水準。

和胡錫進的嘴砲不同，北京當局的回應則是層層套疊、環環相扣，它對美國警告「倘若擦槍走火，一切後果自負」；「倘若」是假設語氣，表示北京不打算鬧事，「擦槍走火」雖是不排除萬一，但這個「萬一」其實可以經由人為控制，用這四個字，可以維持緊張強度，保住戰狼自尊，卻無實際危害。至於「後果自負」，說穿了是將主動權丟給美國，意思是，你自己決定該怎麼做，好壞由你承擔。正因沒把話說死，其結果很可能是：雖然劍拔弩張，但不會擦槍走火。

所以，當被問到會不會採取軍事反應時，北京沒有升高用詞，而是扼要回應「我們正嚴陣以待」；「嚴陣」兩字雖然肅殺，卻無具體威脅，其辭雖嚴，卻屬被動，連著後面的「以待」兩字，就能理解它保有彈性空間，意思是，我等你來，但我沒有說我一定會和你如何對幹。如此這般，進可攻、退可守，就算最終只採取低度回應，沒有具體反制行動，也不違背這四個字。

話都說到這份上了，美方能做的，就是出發時不要太張揚，不要搞得北京下不了台，其次是第一站就要從美國直接殺到台灣，在行程保密下，專機降落松山機場後，訪團再公開露面，這時中共來不及阻撓，軍事回應也就免了，既然不用擦槍，自然不會走火，至於嘴巴上嚴厲譴責美台，卻是可以做的。

但所謂的嚴厲譴責，北京也會小心，不好過度刺激，因為台灣正值九合一選舉，用辭若踩到台灣人的敏感神經，引起台人憤怒，則反中情緒轉化成「用選票向中共說不」，北京將會幫助它所痛恨的綠營勝選，相信中共沒有這麼笨。

台灣有民主和選舉，中共有時也得投鼠忌器，因此可以說：民主真好，選舉萬歲！

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