新聞線上》國際問題「台灣化」

美國聯邦眾議長裴洛西預定訪問台灣，中國戰狼又再叫囂真是丟臉！（資料照，美聯社）

記者陳杉榮

中國經濟崛起之後，有了點國力，強了點軍力，韜光養晦不見了，擴張主義出台了，頻頻向美國叫陣嗆堵，動不動就恐嚇台灣，霸道的橫行東海南海，在國際組織拉幫結派，幾乎成為「世界公敵」。台灣這個全球對中國最友善的中華民國沒有變，美國的一個中國政策也沒有變，中共卻不再遮掩稱霸世界的野心，逼得美日歐英等民主同盟聯手，共同捍衛台灣民主。「台灣是世界和平之鑰」，台海和平，國際穩定，台海若起戰火，天下必定大亂。

受到中國圍堵，台灣曾經是「亞細亞的孤兒」，幾乎走不出去，多少海內外先賢先進，倡議呼喊「台灣問題國際化」，希望被聯合國排除的台灣，有朝能重返國際社會。如今，中共霸權製造新冷戰局勢，美國調整全球戰略，日本前首相安倍晉三倡議的「印太戰略」形成美日印澳同盟，台灣又有高科技產業供應鏈合作的基本條件，成為民主同盟的重要成員，可以說不僅「台灣問題國際化」，也可以說是「國際問題台灣化」。

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台海和平穩定受到關注的程度，超乎世界上任何單一國家，美日安保的再強化，美國和歐盟的各項戰略對話，七大工業國領袖會議，甚至任何美日參與的多邊和雙邊會議，「維護台海和平穩定」是民主同盟的共同準則。中國一再宣稱，台灣是美中關係最重要最敏感的核心問題，意圖抹去台灣的國際地位，在美中戰略競爭對峙，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，國際均勢受到改變之際，捍衛民主台灣的生存發展已是全球最關鍵的核心問題，從印太到北歐，「台灣」成了民主的同義詞。

中共向來對外擴張的手法，就是「打破例外，造成慣例，形成常態」，因為歐巴馬政府的姑息，「南海島礁軍事化」已經得逞，「東海油田開發案」也快得手，現在又把魔手伸到「台灣海峽內海化」，意圖在釣魚台周邊海域巡邏常態化。中國自信現在軍力強了，拳頭硬了，有底氣了，但從未自省激怒美日歐民主聯盟，中國還剩什麼？難道欺負台灣中國就變偉大嗎？難道中國人只夠格和俄羅斯抱團取暖？

美國聯邦眾議長裴洛西預定訪問台灣，自由旅行，和呼吸一樣自然，中共卻擺出不惜軍事反制的架式，習近平以為他當上了帝王，連美國都管上了，還發出「禁足令」，這完全是一種義和團的制式反應，相隔了一百多年，中國還是進入不了文明的國度。這些叫囂的戰狼真是丟盡了中國人的臉！話說回來，當中共再一次把民主台灣推上國際舞台，「國際問題台灣化」，是台灣千載難逢的機遇。台灣正站在時代的浪頭上，台灣人要有迎接大時代，抓住機遇往前邁進的領略和勇氣。

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