新聞線上》警察處理兩件事

記者莊榮宏

台北、苗栗兩地都有警方的現場處置引發討論，台北部份，是民進黨的台北市長參選人、前衛福部長陳時中，在選舉造勢活動時，幾年前因期貨交易蒙受虧損的陳姓男子突然陳情抗議，警方基於職責將陳男帶離現場，本屬稀鬆平常，好事者卻說警察維安過當，國民黨和民眾黨還架砲遙轟陳時中，蔣萬安指他主張「以民為先」卻讓警察架走人，台北市議員徐巧芯批他冷眼漠視，是兩面人。

這些政治口水完全昧於事實，反倒是要問「除了徐巧芯，還有誰能不讓警察執行公權力？」也要問蔣萬安，網紅指陳男曾找你陳情四次，你為他做了什麼？

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此案，陳男現身嗆聲，突如其來，大聲嚷嚷，聽之不詳，阿中莫名其妙，記者也一頭霧水。肩負維安重責的警方，面對一個當時動機、身分都不明的陌生男子，且距參選人僅幾步之遙，不知有無帶凶器，不架離他，難道坐視不管？別忘了，日本前首相安倍晉三遇刺，日警維安失敗而道歉的畫面播送全球，各國警察莫不加強選舉場合的維安措施，北市警依法執行公權力，何來過當？

多數參選人是維安的大外行，配合警方才是正辦，阿中也好，蔣萬安、黃珊珊也好，都無權不讓警方執行公權力，而且不論參選人是誰，警方臨事都是一致性處理，這和「以民為先」何干？沒想到蔣萬安也學壞了。

最沒資格嚼舌根的是徐巧芯，阿中是配合警方執行公權力，徐巧芯卻是藉勢藉端恐嚇警察，讓警察不敢行使公權力，放棄對她開罰單，如此劣跡民代，居然有臉跳出來向別人扔泥巴。

苗栗部份，是坤輿垃圾掩埋場昨天發生衝突事件，椅子亂飛、辣椒水亂噴，多名自救會成員及支持者被襲，有人指責苗栗警方把盾牌朝向自救會成員，立場不公。

長期以來，自救會在坤輿掩埋場的大門旁埋鍋造飯、設路障，輪班堅守，受阻的業者過去數度從台一線進攻，企圖打通廊道，銜接大門；苗警根據業者過去行動模式，昨將全數警力部署在台一線，當業者車隊出現，自救會上前對峙，警方就居中阻隔雙方，所以雙方都看到警盾對著自己，並無不公。

據現場記者觀察，原本雙方被警阻隔，誰知業者另派一支單位，抄小路，從場區內衝出，從後面夾擊自救會，又噴辣椒水，自救會多人掛彩。

業者昨天志在必得，苗警可以檢討改進，但若以此責備警方偏袒業者，卻與事實不符。冤有頭，債有主，衝突的始作俑者是苗栗縣政府，苛責出面收拾爛攤子的警察，大可不必。

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