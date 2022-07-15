新聞線上》欲刺則不達

記者莊榮宏

涉及政治的刺殺行為，往往引發巨大後座力，造成的結果常與行刺目的背道而馳，用一句話形容就是：欲「刺」則不達；此事古有明訓。

甲午戰爭，清國屢戰屢敗，派李鴻章出使日本求和，但日本右翼激進派希望戰爭延續，派刺客小山豐太郎行刺以阻止和談，李鴻章遇刺受傷，引發國際同情，日本政府擔心國際輿論譴責，遂一反常態，主動表示願意停戰。想用行刺來延續戰爭，卻反而促成停戰，大費手腳的結果卻是搬磚塊砸自己的腳，比什麼都不做還糟糕，如此行刺，自找麻煩，愚不可及。

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明訓不只古有，當代也有。

台南一名陳姓男子，長期受政論節目洗腦，對陳水扁產生仇恨，趁他搭吉甫車在台南市掃街拜票時，開槍打傷肚子，另一枚流彈則擦傷副總統呂秀蓮的膝蓋，沒想到這兩槍卻激起民眾同情，導致選情逆轉，阿扁得以極微票數驚險連任。本想打死阿扁，反而幫他助選，陳男搞成豬八戒照鏡子：裡外不是人；眼看警方已經追查到他，擅長水性的陳男卻離奇溺死魚池，一了百了。

最近，日本前首相安倍晉三遇刺，行兇的前自衛官山上徹也聲稱，因母親沉迷宗教團體，見該團體和安倍有往來，遂殺安倍以洩憤，這個理由宛如天方夜譚，無論真相如何，兇手以為殺安倍可解心頭之恨，結果卻是激起日本民間對安倍的無限追思，以安倍為首的修憲派得以在選舉大獲全勝，而影響國際的「安倍效應」更是擴大發酵，看不見底，徹底碾碎兇手報復的目的。

今年五月，僑居美國的統派激進主義份子周文偉，攜帶大量槍械和爆裂物血洗台灣人教會，但他槍殺醫師鄭達志後，馬上被赤手空拳的牧師和教友制伏。事發後，鄭醫師的正義感被緬懷，牧師和教友的英勇受讚揚，周文偉的激進主張和他所屬的中國至上主義組織，卻被各界反感並強力譴責；行刺者未能達到目的，反使自己和同路人備受唾棄，真是何必。

涉及政治的行刺，無論成敗，被害人將博得廣大同情，若不幸罹難，其遺志將更快速擴散，並在身後對兇手做出深遠的反擊。

犯罪會傳染，行刺亦然，出於憂心，必須鄭重提醒台灣的激進主義派、狂熱信念者認清一個事實：

在這個年代，刺殺不但達不到目的，反而會將被害者的歷史地位推升至最高點，並擴大其政治影響力，使餘波盪漾，回響不止，只有蠢蛋才會搞行刺。

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