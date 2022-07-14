新聞線上》朱立倫下半旗

新黨與藍天行動聯盟成員13日前往國民黨中央黨部，抗議國民黨主席朱立倫為日本前首相安倍晉三下半旗。（記者廖振輝攝）

記者陳杉榮

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，為感念安倍對台灣的貢獻和友好，蔡英文總統做出全國下半旗一天的決定，國民黨主席朱立倫為表悼念，中央黨部也下半旗。政府下半旗的決定，台灣人民多表認同，國民黨下半旗，這可不得了了，深藍、瘋藍群起反彈，找朱立倫算帳。

過去大家慣以「淺藍、深藍」區分國民黨支持者，淺藍較為理性，以公教家庭為主；深藍較為激進，民族主義高過民主主義，大抵支持新黨，新黨沒落凋零後，深藍無所寄託。也有以「知識藍、經濟藍」形容藍營選民，認為他們教育程度普遍，多屬中產階級，是社會理性的階層，也是國民黨老兵以外的有力支持者。

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二○一八年韓國瑜參選高雄市長，掀起「韓粉旋風」，淺藍和深藍的分類變得模糊，蔡英文政府推動年金改革，「奪財之恨」讓許多知識藍和經濟藍喪失理智。二○一九年韓國瑜宣布參選總統，批評「台灣政治權貴熱中密室協商，已經離人民越來越遙遠」，直接把馬英九等政治菁英掃進國民黨歷史的垃圾堆，藍營支持者幾乎徹底質變，所謂「瘋藍、赤藍」正式登場，他們國家認同錯亂，攻擊台灣本土政權，歌頌中共專政體制，大扯國民黨後腿，就算因此埋葬國民黨也無所謂。

朱立倫理智上跟進蔡英文，中央黨部下半旗致哀悼念安倍，這是正確的政治決定，對於國民黨的形象有積極意義。可憐又可悲的是，平常光會高喊捍衛中華民國，卻對中共要消滅中華民國視而不見的那些人，從根否定台日親善對於國家未來的重要，他們高舉民族主義，找盡各種理由，要和朱立倫「輸贏」。八年抗戰、靖國神社、日台斷交、慰安婦等各種理由都搬出來了，藉此打斷朱立倫和日本交好的機會。

面對年底選舉，朱立倫正一個頭兩個大，民進黨主席蔡英文擺出來的陣式，正是大軍壓境，準備拿下多數縣市長版圖。原有十四個執政縣市的國民黨，面對的不再是二○一八年「討厭民進黨」的局面，勢將遭逢一場苦戰。民進黨全黨「體諒」蔡主席的苦心，國民黨則是分崩離析，有人恨不得朱立倫盡快打包走人。就是這一群人，國民黨年底選贏了，他們繼續興風作浪；選輸了，第一個叫朱立倫下台的沒別人，一定又是這群人。

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