新聞線上》盧沙野的真心話

中國駐法國大使盧沙野。（路透檔案照）

記者陳杉榮

中國託辭美國聯邦眾議長裴洛西訪台，連續一週對台軍演威懾，重創美中關係，傷害兩岸人民。這是遂行武力侵略的事前演練，毫不掩飾的粗暴作法，像極了民國初年的北洋軍閥，嗆東嗆西更像大清義和團復活。今天中國船堅砲利了，恃強凌弱，不知長進，還真以為習皇一統天下，武力可以解決歧見？而不管武力軍演，還是「統一白皮書」，中國一再出現駐法國大使盧沙野「再教育台灣人」這種論調，滿腦子對台進行「新疆再教育營」的種族清洗，台灣人不僅不會屈服，必定和中國越走越遠。

解放軍拉開陣仗環台軍演，本就是一場不必要的軍事恫嚇。裴洛西訪台與否，給民族主義狂熱者加入了「美國因素」，中國認為撿到了裴洛西這個藉口，可以對美國興師問罪，舉國文宣喊打喊殺，好像即將對美宣戰；但這種藐視民主國家「旅行自由」的作法，也是一種反宣傳，西方國家正睜大眼睛看著中共的激情演出，看著他們交流數十年的中國共產黨，到底要自殘到什麼程度！

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美國早就預料也定調，中國軍演是刻意製造出來的「危機」，中國想升級嗎？恐怕未必，想要逼使美軍全面介入嗎？應該不是。這是中國當局紓解境內戰狼外交升高的民族主義嗎？或許可能。而藉此壓制台灣與美國交往的力度，測試台灣國防應變能力，製造反獨政治效應，擴大台灣內部反獨勢力，才是軍演的主要目的。問題是，目的可以達成嗎？台灣人是嚇大的嗎？

台灣人面對軍演，鎮定如常，出乎中共意料之外，這就是台灣強韌國力之所在。台灣人熟悉中國的文攻武嚇，早有應變之道，這個社會的穩定如昔，憑藉的是強大的民主制度和公民的文明素質。幾十年來，面對地震和公衛等天災人禍，台灣人展現的「社會互助」和「戰略定力」，在國際間名列前茅，這樣的人民需要作為馬列主義奴隸的盧沙野「再教育」？

古話說，「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱」。中國人經濟規模大了，還在虛胖當中，距離西方民主文明程度還有一大段路，台灣的文明素養更是讓共產中國看不到車尾燈，盧沙野懂得的不過是馬列主義的教條，他哪懂得中國文明的禮義廉恥，任何一個台灣成年人的儒家素養，都不知道高過盧沙野多少倍！他想要「再教育台灣人」，想複製「新疆的再訓練營」，這是「留島不留人」的同義詞；一旦如此，台灣人唯有用生命捍衛台灣。中國對台宣示武力，是一種野蠻行徑，這不是偉大復興，這是把歷史上文明中國的臉丟光了！

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