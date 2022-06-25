自由廣場》神鬼醫學生打敗學習歷程檔案

◎ 林志翰

一名台大醫學系的學生在Dcard發文指出，系上有人太無聊、想體驗面試快感，報考了今年學測後，又透過個人申請、面試錄取了台大醫學系。正因為台大醫學系沒有備取名額，最高分落榜者何其無辜，引發外界質疑是否有「擋住」其他人錄取名額的問題。

重複報考是學生權益，台大本來就無法懲處該生，但是「神鬼醫學生」在唸了一年台大醫學系後，還能通過學測、書審與面試的重重考驗，說明學習歷程檔案的假面具該卸除了！

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台大醫學系這些極頂尖學生在學測拿高分，通過第一階段的個人申請沒有太大問題；但是書審與面試時，都會參考「學習歷程檔案」裡的內容進行評估、提問。這位非一○八年新課綱上路後的學生，如何以過去的備審資料思維打敗專家學者歌頌的「學習歷程檔案」，才是問題重點。

首先，「學習歷程檔案」歌頌這樣的制度可以真實呈現學生的學習軌跡、個人特質與能力發展，相較過去學生通常在高三學測後才開始準備備審資料，書審內容更具真實性與準確性。

專家學者更夸夸其詞說著，一份好的學習歷程檔案不用出國當志工，也不用補愈多習考愈多證照就愈有利，而是學生能針對個人興趣、專長，在檔案裡展現學習的主動性、對特定領域的學習熱情與成果。「你是怎樣的人」、「展現真正的自己」，才是學習歷程檔案加分的關鍵。

備審資料的模式很差，「學習歷程檔案」的長期效應多深入，這些說詞，已經被這位神鬼醫學生拆穿了！他用備審資料的思維模式，製造出專家學者口中學習歷程的美好假象，足證書審不是萬靈丹。又有多少教授有著特異功能藉由書審看見學生真正的自己？

「學習歷程檔案」的思維折磨學生三年，高中生苦不堪言！在「學習歷程檔案」的思維下學生變成超人，音樂科老師要求學生作詞、作曲，多元選修課程要學生使用手繪板編纂一本新的英文繪本等等，試問，這樣的能力豈是一門學科就能在短時間獨力完成的嗎？一旦沒有通過第一階段的個人申請，「學習歷程檔案」連拿出來評比的機會都沒有，花費三年的時間、心力付諸流水。

最後，升學制度要貼近學生學習的真實樣貌，而不是刻意塑造美好的假象讓學生疲於奔命。一○八新課綱上路後，補習有變少嗎？學生有適性揚才、快樂學習嗎？別再自己騙自己！

（作者為國中教師，台南市民）

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