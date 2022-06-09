自由開講》教育部要108課綱課程百花齊放，但給足教學現場資源嗎？

胡嘉智

這是一位高中端資深老師的觀察：「108課綱下許多選修課程需要投入更多師資，本土語言、國防教育、藝術生活、生命教育的新課程需要師資，而教育部只讓學校以總員額方式去處理師資問題，而不增加師資，所以就造成了：

1、多數老師超鐘點嚴重而降低教學品質。

2、排擠各科教師名額。

3、家長、學生、教師對學校行政的不滿。

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這樣的排擠現象，也出現在松山高中生物科老師的事件上。課綱下，課程選修要百花齊放，但教育部給足足夠教育預算了嗎？據了解，高中端選修課一小時若給400多元，明顯不符合優秀課程產生的動機，因為大學端教師鐘點費不只如此，若是資深高中教師，則微薄的超鐘點最後可能轉成超出稅率的稅金上繳。無獨有偶，近日高教工會也指出高教工會今天召開記者會指出，台灣高等教育經費占GDP（國內生產毛額）的0.39%，輸給OECD。望請立委們也能關心是否整體義務教育預算，加上108課綱要選修課百花齊放下，是否整體預算也是不足？

因少子化衝擊，台北市松山高中傳出裁減生物科教師的員額。（本報資料照）

此外，預算可能給予不足的痛苦，也呈現在此爭議事件上，面對學生多元選修的需求量，但教育部若只以總員額管制，讓高中端自行想辦法，是否會讓高中優秀代課老師，跟大學端專案教師爭議事件，複製世代剝奪？而這樣的世代剝奪現象，教育部已經被監察院糾正。 對所有教學現場的優秀認真老師而言，也支持多元選修課程百花齊放，但也衷心拜託教育部要給足足夠資源！

108課綱滾動式修正真正的意涵應該不是辦公室裡做決策，應該產生足夠的回饋機制，讓教學現場的親師生痛點 ，當責地loop （環狀接地氣）回饋，才會健康滾動式的校準。

（世新大學副教授）

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