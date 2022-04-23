自由廣場》學姊談台大性平委員選舉風波

◎ 吳依潔

近日台大性別平等委員會選舉事件沸沸揚揚，過去自己也曾擔任台大學生會研究生協會會長，對於攸關學生權益與公共事務運作的學生自治代表，卻赤裸裸地展現出偏激的性別歧視，著實感到汗顏，也認為應該要針對此事作出評論。

綜觀這些偏激的言論，即便當事者認為自己的用意是為了讓大家從反串的言論中去反省現下社會的狀況，但有些言論並不是自己覺得可能會引起大眾注意或是衝擊到社會的就叫做「別出心裁」，用詞是否恰當或是言語已經對他人造成傷害，仍舊是一種「歧視」。況且對於性平委員一職的競選，關鍵仍在於是否能夠提出有效提升校園性平意識等具建設性的想法，僅想依靠這種誇張言論來博取目光的人，不論從專業的角度或參與公共事務的態度上來看，都非適當的人選，更有甚者，本身實際就帶有這種偏執想法，卻刻意透過反串偽裝自己性別思維正確。

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此外，回歸到性平會制定的委員標準聲明，我也特別去搜尋了一下台大性別委員會學生委員的定義，卻發現校方在這部分的規定似乎仍不夠完善，只以「各類代表應具有性別平等意識」的模糊性字眼帶過。我想這除了是造成本次事件發生的主因外，也是校園性平議題以及意識應該被更加重視的地方。所以在這裡也想呼籲校方，未來在設置辦法裡面應更清晰的描述委員條件，才能確保選出來的學生委員都是適任這項職務的，即使當選名單會再送至校務會審議，也應當在第一線門檻讓大家對於「性別平等委員」有清楚且共識的想像。

最後，再回過頭來看本次歧視言論的事件，筆者認為最好的處置方式並不是冷眼以對或是漠視，以為這件事情無關緊要，而是應該透過實際的投票行為、議題的討論、公民參與等方式，才能避免最終讓具有偏激思維的人出來成為爭取學生權益的代表。

性別意識在台灣社會中日漸受到重視，這是好的現象，但我們仍有許多可以提升、改進的空間，期盼透過更多人的參與以及推動，讓台灣社會在性別平等的實踐中，不只是實體空間與嘴上的討論，更能夠深化於每位公民心中，才能真正朝性別友善的社會前進！

（作者為政治工作者，曾任台大研究生協會會長）

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