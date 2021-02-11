自由開講》該性騷擾防治，何止影視娛樂產業？

黃睿祺

近日，婦女新知基金會串連數十個性平、媒改團體，呼籲影視娛樂界應嚴格禁止有損人格尊嚴、不合時宜的玩笑。綜藝節目為了取悅觀眾所做的某些效果，不僅有些成人感到不舒服，更對孩子有巨大的影響。

然而，不只電視上的綜藝節目，youtube等線上影音平台也是孩子常常接觸的東西，這些影音平台常會出現廣告，尤其有許多電玩廣告的內容，包含色情、暴力、主僕關係等，這些內容對孩子的心智有負面影響，尤其這些廣告不像綜藝節目可以轉掉可以選擇，這些廣告會突然出現在影片中，得觀看一定時間才能跳過，無論螢幕前是國小兒童、青少年男女或是成年人，都被迫接受。

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youtube。（路透社）

既然這些廣告可能對兒少不良影響，那有沒有法律可以管呢？兒童及少年福利與權益保障法（簡稱兒少法）當中，第43條第三點有規定孩子不能觀看、閱覽或收聽有害其身心、跟暴力、血腥、色情、猥褻、賭博等有關的東西，同法第46-1條也有規定任何人不得於網際網路散布或傳送有害兒童及少年身心健康之內容，但這條法規真的有成功避免兒少接觸到這些東西嗎？我想並沒有。

以youtube為例，有許多孩子喜歡上youtube看喜歡的影片，這些影片當中會摻雜一些遊戲廣告，有不少廣告跟色情有關，且這些廣告多數以女性色情為對像，像是跟穿的曝露的女生冒險、選美女後宮、養成美少女、偷窺美少女等，這些廣告或多或少會貶低女性的尊嚴。而且這些跟色情有關的廣告並沒有很難接觸，只要用滑鼠左鍵點擊一下，就可以進入遊戲畫面，遊戲中還會有更多與色情相關的東西讓孩子玩….

近年來性平、女權等議題越來越多人討論，各種新法規、新規定也逐步上路運作，除了新法規，那些已經存在的法規或許也有加強的必要，上面有說到的那兩條法律都沒有非常嚴重的處罰方式，也沒有確實的執行，這或許是仍有許多色情、暴力相關的廣告在流竄的主要原因。

廣告來自哪家廠商並不難找，連我都找的到，政府或許可以加強相關部門的處理能力，就像檢舉環保違規有獎勵一樣，可以提供誘因讓一般民眾願意檢舉這些對兒少有不良影響的廣告。

非常肯定婦團重視性平問題及關心性騷擾的議題，而這些無所不在電玩廣告，時時入侵網路使用者的電腦，讓大家處在被迫接受各種影音、文字並帶著性意味的內容，其實也是長期對民眾的性騒擾，也不應再以「只是遊戲」為藉口，而行「性騒擾」之實；就如同影視產業不該以「節目效果為理由」，對女藝人行性騷擾之實是一樣的需要被制止的。

（學生）

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