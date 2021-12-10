新聞線上》看深藍追殺侯友宜

記者莊榮宏

四項公投，戰況熱烈。

有趣的是，藍綠兩大黨的表現形成強烈對比，綠營自蔡英文下達動員令後，從南到北，將士用命，氣勢高昂，原本落後的公投民調逐步拉近，其中三項甚至形成黃金交叉，大有力挽狂瀾之勢。

另一方面，藍營卻是指揮混亂，最初主張四個同意，接著突然改口兩個同意兩個尊重；被批出爾反爾後，又再改回四個同意。決策過程瞻前顧後、進退失據，重演當年「換柱」的老毛病。

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事後驗證，「四個同意」的戰略防線太長、破綻太多，難以首尾兼顧，也因為任務形同不可能，竟因而陷入內部撕裂的困境，責任當然唯黨主席朱立倫是問。試想，當時若堅持兩個同意，集中力量攻城掠地，豈會落得如今窘況？

公投賽局進入中段後，綠營全面反擊，藍營戰情吃緊，寄予厚望的電視辯論，表現卻不如預期。所謂的專家辯士，一點也不專家，在全國觀眾面前，或仇恨發言，或自曝其短，氣勢受挫後，居然掉轉槍口，對內找戰犯，不稱職的專家辯士和深藍，毫無羞恥地點名新北市長侯友宜，欲加之罪，要讓幫國民黨開疆闢土、鎮守最大城池的諸侯，淪為承擔公投敗戰的代罪羔羊。

覬覦總統之路的深藍頭人也趁機落井下石，由戰鬥藍小尖兵發難，所謂「我若是國民黨主席，二○二二不會提名侯友宜」，宛如在幫主子剷除未來的競爭對手，吃相難看。

國民黨若真有膽不提名侯友宜競選連任，最開心的是民進黨，此因侯的執政民調居高不下，綠營戰將難以相抗；如今收復四百萬人口政治版圖的天賜良機，竟是由國民黨自動送上門來，綠營豈不快哉？

傅崐萁藉由朱立倫的「同舟計畫」才得以重回國民黨，受朱之恩，傅捧朱是「劉邦」，罵馬英九是崇禎；但朱上任以來，還沒看見劉邦的雄才大略，卻先看到黨中央和深藍唱雙簧追殺侯友宜，重演劉邦殺功臣的歷史痕跡。

但與國家利益及台灣未來做比較，這一切都顯得不重要，人們想看到的是政治人物的器識和胸襟，侯友宜昨天回應深藍時強調，自己所堅守的價值「是以國家、人民利益為最優先考量，黨派擺在其次，尤其是個人，絕對不會超過國家」，此言若能實踐，將是國士格局。

賴清德兩年前曾說「國家利益高於政黨利益」，侯友宜昨天說「國家人民利益高於黨派和個人」，這正是台灣最需要的器識和格局，倘若從政者有一半具備這種胸襟，台灣還怕不能團結嗎？

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