社論》誰最希望反萊豬公投過關

四項公投結果已不僅影響政策，其中，國際社會所聚焦的反萊豬公投，更因攸關國家的走向。圖為國民黨立委立委蔣萬安日前發起「公投反萊豬、食安我做主」巡迴街講。（資料照）

四項公投將於十二月十八日進行投票，民進黨、國民黨各自訴求「四張不同意」、「四張同意」，雙方升高至選戰規格進行全面動員，一邊號召台灣隊歸隊捍衛國家未來，另一邊則要星火燎原對抗政府。反萊豬、重啟核四、遷離三接、以及公投綁大選，四項公投結果已不僅影響政策，其中，國際社會所聚焦的反萊豬公投，更因攸關國家的走向，乃至牽動台灣對外的連結，包括政府涉外官員，幾位友台的國際專家均陸續提出警訊，若因公投翻轉現行政策，不但會影響台美貿易，台美雙邊關係可能因此走上回頭路。

公投的衝擊面巨大，台灣社會也再度陷於嚴重分歧的對決時刻。虎視眈眈的中國，表面冷眼旁觀，實則暗中透過認知作戰，發動大量錯假訊息進行分化。民間研究假訊息的IORG（IO研究室）公布報告，指四項公投的論述，皆有中共發起或參與，包含資訊操弄，影響台灣民眾對公投四案的觀點及立場。根據所整理的各項資訊操弄論述，共有七項關於萊豬，僅一項關於遷離三接、重啟核四。IO研究室結論認為，「中共最關心萊豬」，並用反萊豬將台灣民眾導引至疑美、反美、乃至仇美。

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IO研究室觀察到，從今年六月美國宣布將贈送台灣疫苗，來自中共傳播節點就開始出現「因為台灣購買了美國萊豬、武器，所以應該得到美國疫苗」說法；然後又有「台灣豬肉在香港驗出萊克多巴胺嚴重超標」、「台灣萊豬製品在港銷售，所以萊豬也有在台灣賣」、「執政黨進口萊豬，出賣民眾健康」、「台灣軍隊已經吃了美國萊豬」、「中共官媒把萊豬類比為毒品」、以及「一百六十個國家禁止進口萊豬」等錯假消息。裡面許多內容，台灣媒體曾轉載，藍營方面並拿來批評政府，但實際源頭有新華網、國台辦等；另外或是台灣先有錯誤說法，中共將這些言論加工製造，再由台灣這邊引用，基本上就是交互協力。

中共集中操作反萊豬，因為這與台美關係直接相關，加上炒作「健康疑慮」，也擴大國人對民進黨政府的不信任感。然而，回到事實面，自二○一二年聯合國國際食品法典委員會（CODEX）訂定豬與牛的萊劑容許量標準，當時在野的民進黨，也接受馬英九政府開放美國萊牛的政策。農委會統計，美牛自二○一二年進口一萬八千公噸，近年成長近三倍，台灣民眾平均每年吃掉三公斤美牛。另方面，因為民眾偏好國內溫體豬肉，僅一成是進口豬肉，而美國占所有豬肉量一．二％，換算後民眾平均每年食用○．四九公斤的美豬，未來含有萊克多巴胺的美豬占比只會更低。量大的萊牛可以進口，吃了也沒事，量少的萊豬卻要用公投案禁止進口，豈非雙標。

政治凌駕科學、相互矛盾的做法，都是來自國民黨。外交部長吳釗燮對此批評︰「食安要以科學為證據，用公投決定科學就是民粹，不是民主更是反智」。國民黨的昨非今是，如同之前執政時宣布封存核四，現在淪為在野則支持重啟核四的公投案，黨主席朱立倫說這四項公投是對執政黨的不信任投票。說白些，就是不論是非，一切都是服膺於政治鬥爭的需要。國民黨這次主打反萊豬，也與中共發動反萊豬的錯假訊息，形同相互呼應。公投下週六投票，中共主辦的大型統戰平台「海峽論壇」本週末先登場，朱立倫視為國共加強互動的重要一步，但實際上，卻是幫襯北京搭起對台滲透渠道，有助於中國更綿密介入台灣內部的公投攻防。

反萊豬公投的結果，外界視為我對外關係的觀測指標。經濟部長王美花說，台灣要加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），當十一個會員國都開放萊豬進口，假設公投過了，任何一個會員國會說這不符規定，台灣真的是搬石頭砸自己的腳。從戰略面角度，友台的前美國國防部印太助理部長薛瑞福直言，反萊豬若通過，台美關係可能走上回頭路；他盼台灣「不應做出會讓自己更加孤立的決定」。言之諄諄！反萊豬公投已為台美關係投下變數，也意味我們正面臨開放與孤立的抉擇，這遠遠超越健康議題的範疇。是誰希望台灣走向孤立，誰又是走向孤立的幫凶。一旦公投通過，勢必撞擊近年快速增溫的台美關係，我們的國際化道路也會再度設下路障。悲哀的是，當中的最大得利者，答案非常清楚，絕對不會是台灣的任何個人或政黨。

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