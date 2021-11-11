新聞線上》公投局面逐漸逆轉

記者陳杉榮

在蔡英文總統號令民進黨全體黨公職全力投入「四個不同意，台灣更有力」的行動宣講後，「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁公投」等四項公投的局面正逐漸逆轉。行使公投的確是直接民權的體現，不過這四項公投並無急迫性，對台灣未來發展也無實益，貿然主張「四個都同意」的國民黨，內部已逐漸裂解。

要不要「重啟核四」？倒不如先問問「核廢料」要放在誰家旁邊？原能會已明確說明，核四廠興建執照去年底到期，若要原地續建，需重新進行地質調查。就算克服「程序問題」，問問哪個縣市願意儲存「核廢料」，不就得了！核四廠所在地的新北市長侯友宜多次表示，「核廢料沒有解決，怎麼能用核電呢？」侯不像宜蘭縣長林姿妙反對核四說得坦率，但反核四的態度大家都看得出來。

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談到「珍愛藻礁公投」，桃園三接可是馬政府規劃的能源政策，就拿這題目「腦筋急轉彎」，可以去問問國民黨的第二大諸侯台中市長盧秀燕。盧秀燕為了台中火力發電廠多次槓上中央政府，中火燃煤機組計畫改為燃氣機組，商轉一部燃氣機組拆除兩部燃煤機組，這算更新還是擴建？中央地方火氣都很大。經濟部說過，假如藻礁公投通過，把發電的「機會」交給中火，希望改善中部空氣品質的盧市長到底支不支持藻礁公投？

至於「反萊豬」公投，這是台灣政黨政治可惡的宿命，民進黨在野「反萊牛」，國民黨在野「反萊豬」，嘴巴說的是食品安全，腦子想的是政治鬥爭。朱立倫說國民黨要重建和美國的關係，光憑這項公投，他就被拒於門外。而民進黨政府處理這項公投，應該謙虛自省，蔡總統應該為她在野時的主張向人民道歉。

「公投綁大選」純粹是選舉技術問題，未必對哪個政黨有利，無足輕重的提案，根本不值得討論。「重啟核四」、「反萊豬」、「珍愛藻礁公投」這三項公投，對於國家現階段生存發展都沒有實益，國民黨繼續堅持「四個都同意」，並不是一件好事。蔡政府正面迎戰公投，全力進行政策宣導，和二○一八年公投一面倒的局面已然不同。

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