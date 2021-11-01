胡，怎麼說》決戰公投，台灣一失「投」將成千古恨！

胡文輝

藍軍強推四項公投、綠營政府以「四個不同意」堅守，藍綠一開戰，馬上拉高到「台灣前途對決」、「大選對決」層次。因為，公投已被國共操作成穿著民主的外衣，向中共專制政權靠攏的工具，若台灣一失「投」失守，被強渡關山，將成千古恨，要脫困再向前行，就難上加難！

公投本應是民主的家常便飯，但是，當今的台灣，內、外兩大因素交互衝擊之下，公投勢必被拉高到台灣前途對決的影響層次。

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行政院長蘇貞昌昨在民進黨「四個不同意，台灣更有力」說明會上，指國民黨要用四個公投亂台灣、奪政權，希望大家投下不同意票，不讓其得逞。（資料照）

這內外兩大因素是：

1，公投過關的門檻太低問題。只要同意票25%加1票、且超過不同意票，公投就過關。這項門檻讓極端反台灣政府的黨派，易於藉公投挾制政府，執政黨若不全面迎戰、未全力反制，一個不防，挺政府的投票率稍低，就會讓其得逞。

2，中國加中國國民黨問題。綠營在台灣繼續執政，就一直要面對在中國一黨專政的中共政權和在台灣在野的中國國民黨合流，而前述低端門檻的現行公投制度，就成為其合力操作反綠營政府的工具，被當做可綁住台灣向前行的綑仙索。

12月18日投票的重啟核四、珍愛藻礁（反天然氣三接）、反萊豬（美豬）、公投綁大選四項公投，影響所及包括核電、核廢料存放、空汙減量、用電需求、對美經貿及外交等，藍軍主攻「四個同意」、訴求打垮民進黨政府的不信任投票，綠營則堅守「四個不同意、台灣更有力」，訴求選民站出來投下「不同意票」守住台灣前途。

藍軍主攻「四個同意」、訴求打垮民進黨政府的不信任投票，綠營則堅守「四個不同意、台灣更有力」，訴求選民站出來投下「不同意票」守住台灣前途。（圖片來源：正副總統蔡英文及賴清德臉書）

在前述的內外兩大因素交互衝擊下，這次四項公投，其實也是中國加中國國民黨以「切香腸式」孤立台灣的試點，若這四段（四項公投）全都成功切下、或切下兩段以上，則未來像反軍購預算、反援外預算、反外交、反轉型正義、反對以台灣之名...等等林林總總總的反獨立、去主權、甚至促統、接受中共所提和平協議等公投，恐怕也會變形化粧成為政策議題、穿上公投外衣端上台面。綠營政府每次都非全力動員反制不可，即使每個公投不一定都綁的住台灣，但拖也會拖的台灣難以動彈。

所以，這次四項公投，人民必須出來迎頭痛擊，投下不同意票，不讓藍營切下任何一段香腸，以免藍紅陣營食髓知味，分段切割吞併台灣。

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