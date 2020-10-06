胡，怎麼說》一邊嘴，一邊親中舔共抱大腿！

胡文輝

一邊嘴敵國，一邊舔共抱大腿！

一邊嘴捍衛，一邊親中扯後腿！

藍軍什麼都在嘴，連「敵國」都可以拿來嘴！

藍委陳玉珍不滿綠委王定宇提案禁插五星旗，反批「乾脆修法將對岸定義成敵國」。這就是把「敵國」二字拿來當嘴炮！

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藍委陳玉珍（中）不滿綠委王定宇提案禁插五星旗，反批「乾脆修法將對岸定義成敵國」。這就是把「敵國」二字拿來當嘴炮！（資料照）

要問藍委的是，如果有任何國家，比如說美國、日本、菲律賓等等，聲稱中華民國台灣是它的一部分，要併吞台灣、消滅中華民國，它是不是符合「敵國」定義？當然是！

其他任何國家要消滅中華民國、併吞台灣，都是敵國，那麼，為何中華人民共和國要消滅中華民國、併吞台灣，你們不認為它是敵國，還把敵國二字拿來嘴對手呢？有一個最可能的原因，就是你們心態上已認同及臣屬中華人民共和國！

藍委是故意忘記或不敢記得？你們的祖師爺兩蔣父子，曾把中華人民共和國定義為「匪偽政權」、中共是「叛亂團體」，所以才要「動員戡亂」。

再看藍軍怎麼「嘴」。國民黨立法院黨團將在院會提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩案，要求作成正式決議。

只要看國民黨對政府的美豬擴大開放政策，在立法院內院外都無所不用其極的杯葛，全台到處口出毒豬等等謾罵惡言，還附合中國國台辦調調，批判蔡政府開放美豬是為換美國挺台獨、台灣充當美國棋子更將成為棄子云云。

這種黨、這種黨團、這種立委，會真心提案要請美國協助台灣抗中？會真心提案要求爭取美台復交？那真的太陽打西邊出來了。

國民黨對政府的美豬擴大開放政策，在立法院內院外都無所不用其極的杯葛，全台到處口出毒豬等等謾罵惡言，還附合中國國台辦調調，批判蔡政府開放美豬是為換美國挺台獨、台灣充當美國棋子更將成為棄子云云。（資料照）

順便提醒藍黨及藍委們，你們真的提這兩案，恐怕你們要擔心的是嘴過火，可能觸犯中共港版國安法，更可能惹你們九二共識的上級指導國台辦森七七哦，恐怕恩賞好康都沒了哦。

藍委黨團只是把這兩大議題拿來「嘴」而已，如果只是拿來嘴嘴，那還算可以的，但是，他們一邊嘴，一邊更大扯蔡政府加強推動美台等國際關係的後腿。像捷克參院議長韋德齊、美國國務次卿克拉奇訪台，你們不是在扯後腿嗎?

又如，藍軍最常嘴的就是「捍衛中華民國」，嘴而不做，那也就吧了，但他們一邊嘴捍衛中華民國，一邊親中舔共抱大腿！在共機幾乎天天侵擾台灣空域的時刻，馬英九、蘇起、陳廷寵、吳斯懷們...近來的荒唐背離國家人民言論，皆可歸入此類，真的是族繁不及備載。

在共機幾乎天天侵擾台灣空域的時刻，馬英九（右上）、蘇起（左上）、陳廷寵（右下）、吳斯懷（左下）們...近來的荒唐背離國家人民言論，皆可歸入此類，真的是族繁不及備載。（報社合成照／資料照）

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