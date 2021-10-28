新聞線上》四項公投目前都會過

（翻攝自台灣民意基金會民調報告）

記者陳杉榮

台灣基進立委陳柏惟被罷免後，國民黨士氣為之一振，緊接著「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁公投」等四項公投就要登場，原本還在觀望的民進黨政府，終於動起來了！蔡英文總統昨天下達動員令，要求全體黨公職現在起，全力阻止有人濫用公投，阻礙台灣能源轉型、阻礙台灣走向國際、阻礙台灣民主深化。對照二○一八年的膽怯軟弱和應對無方，蔡英文這次做對了！

陳柏惟被罷免，有許多因素，不是陳柏惟一個人所能克服，罷免案本質上存在基層經營和派系黑金等結構性問題，同時混雜韓國瑜被罷免後韓粉的「餘憤」，以及朱立倫當選國民黨主席後的「立威」，為國民黨立功，也向共產黨表態。不同的角度看罷免案，賦予各種不同的意涵。但總歸一句話，超過五成的投票率，代表這是一種「作戰」，以民進黨為首的綠營戰敗了。

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台灣的各種選舉結果都是中共對台作戰策略的重要參考，一般人都誤以為公職選舉定輸贏，其實對列寧式政黨的中共來說，「公民投票」特別具有指標意義。陳水扁執政時二○○四年的「強化國防」、「對等談判」等兩項「防禦性公投」，以及二○○八年的「討黨產」、「反貪腐」、「台灣入聯合國」、「務實返聯」等公投結果，都牽動北京的神經。

二○一六年蔡英文當選總統，這是台灣人民對馬英九執政無能和扈從中共路線的總清算，中共「無能為力」。二○一八年在蔡英文執政聲望走低時舉行的地方大選併公投，「反空污」、「反燃煤發電」、「反日本核食」、「廢止電業法非核家園條文」，以及「民法婚姻排除同性結合」等三項公投，人民皆有感，加上中共透過網路進行認知作戰，力捧韓國瑜等國民黨候選人，民進黨領導階層竟然無知到坐視不理，「冷處理」的結果就是一敗塗地。

十二月十八日「重啟核四」等四項公投，朱立倫一定帶頭狂打猛打，中共可以操作的政媒絕對不會手軟，韓國瑜有五百五十二萬票，國民黨總動員絕對可以投出四分之一的票數，四項公投目前來看都會過，唯有不同意票壓過同意票，才能壓制「公投亂政」的歪風。面對每次的戰鬥，都必須全力以赴，台灣禁不起再輸一次，民進黨內如果還有領導階層存有投機取巧心態，蔡英文必須立刻加以撤換！

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