新聞線上》陳柏惟終局之戰，黃國書線民風暴

民進黨宜蘭市長江聰淵（右）昨天到台中「反惡罷」，陪同基進黨立委陳柏惟（中）掃街。（基進黨宜蘭籌備處提供）

記者莊榮宏

本週兩件大事，陳柏惟罷免案和黃國書線民案，都在台中市。

罷陳是典型的「大野殺小野」，在野立委席次最多的中國國民黨，霸凌只有一席的台灣基進黨，陳若遭罷，基進黨在立院的唯一香火不存，在政治上，這若不叫作滅門，那什麼才是？在人情義理上，這若不叫吃人夠夠，那什麼才是？

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陳柏惟是出身社會底層的台灣囝仔，他選上立委證明只要努力，凡夫俗子也有出頭天，年輕人從他身上看見希望與可能，陳也以「英雄不怕出身低」的行動回應年輕世代，罷陳，是不是在挑起世代戰爭？

陳若被罷，倘無意外，顏清標之子顏寬恒將取而代之，結果將是富二代換掉貧二代，政二代取代民二代，權勢公子瓜代寒門孩子，這在台灣民主史上難道不是恥辱印記？

一旦推倒第一張骨牌，國民黨將趁勝攻向一連串公投案，國家大政勢必備受掣肘，境外敵對勢力將從堡壘內部瓦解台灣。

針對立委黃國書線民案引發的歷史共業，綠營有人主張凡涉線民者，一律自首交代，否則絕不放過，這形同全面清算，實屬不智，結果同樣造成堡壘的內部瓦解。

每個線民的樣態不同、情節不一，有些學生被情治單位吸收，但畢業後就脫離，不相往來。有些則從學生到社會人士甚至從政之後，一路當線民。不同樣態，南轅北轍，豈能全盤追究？

很多線民都是在學生時代被吸收，這是因為學生涉世不深，心智未堅，生怕惹禍上身讓家裡操心，易受威脅誤導。

在戒嚴年代，白色恐怖籠罩，學生擔心倘若不從，會不會在軍中遭受不公對待，入社會謀職會不會因而碰壁，申請出國留學是否被刁難。

若知道家長是軍公教人員，情治人員也會刻意「提醒」，讓學生擔心父母受到自己連累；面對體制，學生很弱勢，若被吸收，實屬難免。

當然也有學生果斷拒絕，然而，沒有人一出生就具備民主意識，在民主的道路上，每個人的啟蒙階段不同，少數人在學生時代就覺醒，但多數人不是這樣，在聯考掛帥、教科書洗腦的年代，大多是步入社會才慢慢受到啟發。你我皆凡人，設身處地，換作自己也沒把握能做出正確選擇，如何苛求年輕人都天縱英明？

強逼線民自首，只會造成一級被害人和二級被害人自相殘殺，就像格鬥士被迫在羅馬競技場上殺害彼此，而罪魁禍首的國民黨卻坐在貴賓席第一排，欣賞綠營同室操戈。

何況在業績壓力下，難保沒有情治人員「灌單」捏造線民以應付上級，這種檔案你敢相信嗎？

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