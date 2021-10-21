新聞線上》陳柏惟罷免案的省思

記者陳杉榮

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案本週六投票，這是一場顏清標家族的「王子復仇記」，更是一場「莫須有」的罷免案。台灣基進的陳柏惟當選立委以來，國會問政和廉潔操守並未出現問題，在正規的政治軌道上，沒有罷免他的理由；但不能小覷這次罷免，週六的結果將會牽動十二月十八日的「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁公投」等四項公投。

去年六月六日韓國瑜被罷免高雄市長之後，韓粉們生氣憤怒，陸續發起罷免綠黨桃園市議員王浩宇、原時代力量高雄市議員黃捷的「報復性罷免」。而後，台中發起罷免台灣基進立委陳柏惟，顏清標的公子前立委顏寬恒原先「猶抱琵琶半遮面」，聲明罷免案與他無關；越到最後關頭，顏寬恒不再遮掩，直接衝到罷免的第一線，呼籲鄉親出來罷免，「做這塊土地的主人」。陳柏惟面對的是國民黨全黨和在地顏清標家族，這是一場艱辛的苦戰。

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如果陳柏惟不幸被罷免，下一位「登場」的就是前時代力量的台北市立委林昶佐。泛藍支持者之所以「柿子挑軟的吃」，挑選王浩宇、黃捷、陳柏惟、林昶佐等人為罷免對象，而非直接發動罷免民進黨籍公職，主要是擔心激怒民進黨，因為依選罷法修正後這麼低門檻的罷免條件，要是民進黨報復罷免，「惡性循環」的結果，國民黨的公職將難逃被罷免的命運。

二○一六年蔡英文當選總統，民進黨立委選舉大勝，「完全執政」下沖昏頭了！蔡英文政府和所謂的「進步力量」，循著「割藍委未遂」和「鳥籠公投」的思維，二○一六年十一月二十九日立法院三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」，二○一七年十二月十二日立法院三讀通過「公民投票法修正案」，分別大幅降低罷免公職和公民投票的各項門檻，號稱「直接民權」的大勝利，雖然罷掉了韓國瑜，但率然打開公民投票的「鳥籠」，台灣未必更好，稍有不慎，台灣反被關進鳥籠。

台灣不同於其他國家，美國和日本的支持是台灣對抗中國的強大後援，大幅調降公投門檻，國家未蒙其利反受其害。二○一八年假「食品健康」之名的「反核食公投」，其結果對台日關係產生負面影響，延宕台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。今年的「反萊豬公投」，台美關係又將受到衝擊。當然，蔡英文政府的執政能力也是一個問題，現在還看不到對年底公投的有效對策。回首看看幾年前「進步力量」在立法院三讀法案後的笑容，真令人為年底的四項公投捏把冷汗！

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