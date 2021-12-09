新聞線上》四項公投引爆國民黨的矛盾

記者陳杉榮

「重啟核四」等四項公投下週六投票，國民黨主席朱立倫說這是「倒閣公投」，是對蘇貞昌內閣的不信任投票；民進黨主席蔡英文說這是「期中考」，正面迎戰公投是民進黨唯一選擇。公投會不會通過，頭痛的是蔡英文政府，因為政策被人民提案複決，當然要全面捍衛；而國民黨人在公投過程各有所圖，還在黨內「找戰犯」，更凸顯其強推公投的荒謬。

四項公投攸關國家對外經貿及能源發展政策，蔡英文一聲令下，民進黨全黨都動起來了，不管是賴清德、蘇貞昌、鄭文燦等要角，或是各級民代，全當作自己的選舉在拚，「未來」先留給以後。國民黨可不一樣，內鬥內行，先在黨內找起戰犯來了！照理講，有更上一層樓強烈企圖心的朱立倫，本不該跟著深藍民粹走，但作為新任且弱勢的黨主席，他卻不得不「應卯」陪著搖旗吶喊，這也注定下場可能不會太好。

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國民黨十四位縣市長對於四項公投並未形成共同意見，國民黨立院黨團則是早被趙少康的「戰鬥藍」分解，在此情形下，朱立倫喊公投「全部都同意，台灣更美麗」，實在太大膽。以「重啟核四」為例，朱立倫自己在新北市長任內也持保留態度，現任市長侯友宜「不能處理核廢料就沒有重啟核四」這個立場，非常堅定。問題來了，深藍已經鬧到黨中央，要求考紀會警告侯友宜，要求祭出黨紀。藍營全國聲量最高的諸侯，恐怕成為公投未過的代罪羔羊。

深藍壓著國民黨追著公投跑，趙少康的「戰鬥藍」居功厥偉。作為媒體經營者和媒體主持人，趙少康的許多政治作為明顯違反新聞倫理，請「趙董事長」回頭去問問三十年前的「趙立委」，相信他會說不出話來。趙少康老驥伏櫪，想要投入二○二四的企圖心早寫在臉上，透過公投操兵測水溫，和朱中央互別苗頭，藍營的人都看在眼裡。趙反萊豬，說一天喝「六碗豬肝湯」萊劑殘量就超標，他有沒有專業，不過就這麼回事。

還有一位封存核四的馬英九先生，他說封存核四的目的就是要等到未來適當時機再重新啟封，實在太好笑了。他任內開放萊牛，現在卻大反萊豬，棄國家利益於不顧，前總統的高度都被他自己矮化了。馬英九也罵侯友宜，是覺得國民黨還沒倒，還是覺得朱主席很不行？到處幫倒忙，不知道他到底在忙什麼？

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