自由廣場》談林姿妙反核四效應

◎ 張惠博

由選民針對特定議題的直接投票與經由代議士投票，二者意義迥然不同。法國在一七九三年法蘭西第一共和國時即曾就當時國民公會所制定之憲法，提交全國公民投票，此後法國均採用公投，以改變政權模式。此外，主要的民主國家，常不單單由政府做決定，也針對重大政治或社會問題進行全民投票，以做為施政的依據。

台灣的全國性公民投票，首於二零零四年三月二十日與總統選舉同時舉行。今年，更有重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等四大公投案，將於十二月十八日舉行公民投票，國民黨、民進黨，以及公民團體近期已展開宣傳，激烈交鋒、壁壘分明，甚至政黨對決，恐無益於公民意識的自主表達。

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不過，宜蘭縣長林姿妙在縣議會被質詢「重啟核四」時，明白表示反對，且於會後受訪再次強調，「沒有安全就沒有商轉，為了宜蘭縣四十五萬人的安全，我們反對核四」，希望宜蘭縣民能夠平安健康，這才是最重要的。至於電力若有不足情形，林縣長認為，還是以健康為重。整體而言，林縣長能拋開政黨思維與壓力，為縣民健康著想，值得欽佩。其實，「聯合國二零三零年永續發展」的第三目標，即在確保及促進各年齡層健康生活與福祉，林縣長確實做到了。難怪，不同縣市的公民，經由臉書紛紛要求其縣市長表示態度，這確實是無可迴避的問題。

此外，針對林姿妙縣長反對重啟核四公投議案，引發國民黨內未做好溝通的質疑，國民黨主席朱立倫則說：『我們國民黨提出來的公投案是兩個案，一個是反萊豬、一個是公投綁大選，這是我們黨的基本立場，這是我們全黨一致推動的，另外兩個案是民間團體推動的，我們表示尊重也以協助的態度。』。其實，與其討論國民黨是否做好黨內溝通以及尊重民間團體的提案，更重要的，應在於充分尊重各國民黨籍縣市長以及公民意見的表達，倘一昧以政黨之私來推動四大公投，恐適得其反。

揆諸四大公投案，除了公投綁大選，其餘三案皆相當程度的與科學或科技有關。因此，在推動同意或不同意公投的說明時，除了政治宣示之外，亦宜加強知識面的解說，以爭取無明顯政治立場者的支持，甚至能改變單憑政治立場取向的投票行為，林姿妙縣長做了最好的示範。

（作者為彰化師大前校長）

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