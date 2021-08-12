社論》從東京到維爾紐斯

體育歸體育，政治歸政治，東京奧運並不盡然。南韓代表團在選手村懸掛抗日布條引起地主國不滿，中國羽球女雙「我操」引起其國內共鳴、南韓正式抗議，美國鉛球選手在頒獎典禮上高舉雙臂擺出「╳」手勢，中國女自行車選手佩帶毛澤東像章，白俄羅斯短跑選手因被迫返國而流亡波蘭，「中華台北」則由國際媒體代為打抱不平。體育與政治並非平行線，又增加一次經驗。

東奧延遲一年舉行，展示人類克服新冠病毒的鬥志。這場盛會圓滿落幕，為未來留下了可貴的啟示。「奧林匹克精神」，人類到底要贏得什麼？應該是這場世紀瘟疫中無觀眾的賽事，值得繼續思索之處。東奧結束了，選手恢復日常生活，但快速變化的世局，很多回不去了。立陶宛退出中國在二○一二年成立的「17+1合作」機制，我國在立陶宛首都維爾紐斯開設「台灣代表處」，北京要求中、立兩國互相召回大使。不過，立陶宛重申與台灣發展互惠關係的決心。歐美則紛紛表態支持立陶宛，波羅的海又吹起自由之風。

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立陶宛只是國際「親台疏中」的近例之一，債務陷阱、戰狼出征、隱匿疫情等北京可謂咎由自取，來自美日為主的政策鉅變，更突出表現在印太現場。在這樣的國際氣氛中，揹著夢想到東京的新世代「國手」，追求成功的自我超越，比以往更有感情張力。面對無理批評，他們還可以自信地回應：「站在場上的不是你。」在奧運這個競技場，他們享受的是，「成者為王、敗者不為寇」，上一刻激烈爭鋒，下一刻互相擁抱，「國家民族大義」也不是台灣觀看東奧的主戲。此一現象或可理解為，從克服武漢肺炎、台灣國際能見度大增，國人的自信心也水漲船高。

回顧拜登上任以來，重新調整外交的縱橫捭闔，第一輪是美日澳印四方會談、美日與美韓高峰會、特使團訪問台灣等，鞏固印太戰略陣線，第二輪是橫跨大西洋，促使G7、北約、歐盟關注印太情勢，並與普廷高峰會，第三輪是副國務卿雪蔓出訪日、韓、蒙古及中國，國防部長奧斯汀出訪新加坡、越南和菲律賓，國務卿布林肯出訪印度、科威特，副總統賀錦麗也將出訪新加坡、越南，抗衡中國陣營擴大中。世局發展，大異於美中戰略夥伴關係時代，台灣做為美中競爭的必爭之地，不論是堅定民主價值、科技產業實力、公衛安全體系，在在凸顯了自身的「善實力」，是一個值得信賴的夥伴。

此所以，華府「鼓勵理念相近國家與台灣往來」，影響所及，立陶宛、斯洛伐克、捷克也不顧中國在政治上、地理上的阻隔，遠道而來與台灣建立君子之交。當然，還有先前的索馬利蘭。以及，友邦巴拉圭拒絕北京疫苗外交，與我國產疫苗高端合作三期人體臨床實驗。這是一種新的外交模式，也就是，台灣以「善實力」慷慨協助他國之急需，由此產生了「善的循環」。「南德意志報」比較戴資穎與陳雨菲指出：中國是一座巨大，但卻沒有靈魂的獎牌工廠；相比之下，台灣選手似乎比較會享受生活。此一觀察，幾乎可以概括兩岸的全面對比。如今，中國惡意圍堵台灣，猶如水壩出現漏洞，什麼時候可能決堤，大家且拭目以待。

AIT主席莫健表示：台海目前面臨空前不確定性，而台海現在最危險的變因是中國領導人習近平的「一人政治」。他說：中國方面執意設置前提，該前提其實就是對話本身的目的；在此情況下，台灣民意和政治人物都不可能進行這樣的對話。二○一六年以來，國際持續增加挺台力道，反而認定北京為麻煩製造者。「中國觀」的逆轉，也正在形塑西方新的行動方向。

從東京到維爾紐斯，台灣正在經歷新體驗。東奧之前，台灣疫情升溫（現已控制），日本率先疫苗馳援台灣，日本防衛副大臣中山泰秀且質疑，一九七○年代以來承認北京的「一個中國」政策是否禁得起時間的考驗。布林肯日前與日本國家安全保障局局長秋葉剛男會晤，對維護台海和平穩定、反對片面改變東海現狀、加強美日同盟的威嚇力和應對能力達成共識。而去年與日美同樣受惠於台灣捐贈口罩等防疫物資的立陶宛、斯洛伐克、捷克也投桃報李，捐贈疫苗給備受中國阻撓的台灣，立陶宛更進一步與台灣互設代表處。台灣的外交起風了嗎？東奧的二金四銀六銅，說不定是另外一場突破的兆頭！

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