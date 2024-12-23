胡，怎麼說》「亂政三法」背後的紅黑手呼之欲出…

「亂政三法」通過，正是「一國兩制台灣方案」設計師王滬寧指揮操演在台統戰走狗及蝦兵蟹將，當共軍「不宣而戰」式圍台軍演，武嚇外有共軍施壓，文攻內有藍白作亂，內外交相賊，把賴清德政府搞的焦頭爛額，藍白黨則同慶勝利，比賽誰揍台灣愈重戰功愈大！

◎ 胡文輝

藍白委以史無前例粗暴手段通過「亂政三法」，背後依稀可見中共統戰頭子王滬寧的紅黑手在隱隱揮動！

藍白委以史無前例粗暴手段通過「亂政三法」，背後依稀可見中共統戰頭子王滬寧的紅黑手在隱隱揮動！（路透資料照）

今年四月二十七日，中共統戰頭子、中國政協主席王滬寧在北京人民大會堂新疆廳（刻意安排），接見傅崐萁等十七藍委後，藍白委就系統性的執行各項毀憲亂政害台法案，可以觀察到的就是，王滬寧—傅崐萁（藍五十四）—黃國昌（白八）的統戰指導體系已形成，運作愈來愈成熟、粗暴、大膽。

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「亂政三法」通過，正是「一國兩制台灣方案」設計師王滬寧指揮操演在台統戰走狗及蝦兵蟹將，當共軍「不宣而戰」式圍台軍演，武嚇外有共軍施壓，文攻內有藍白作亂，內外交相賊，把賴清德政府搞的焦頭爛額，藍白黨則同慶勝利，比賽誰揍台灣愈重戰功愈大！

王滬寧一出手便知有沒有！用藍白蝦兵蟹將就搞得賴清德焦頭爛額，讓抗中保台護民主的台灣人民悲憤卻無可奈何！共軍機艦圍台軍演達不到的亂台效果，王藉由操演藍白達到了，在北京中南海宮中，想必含笑看在台統戰走狗蝦兵蟹將賣力演出、競相報告打綠揍台「戰果」、搶請賞…。

「亂政三法」只是王滬寧召見傅崐萁等十七藍面授機宜後，亂台奸計連環套的一環，精研蘇共、中共統戰鬥爭法的王滬寧，長臂操控藍白黨在立院的手法，像極了當年中共老祖宗列寧的布爾什維克（蘇共）鬥爭法，以少數結合同路人形成局部多數奪權，全面掌控蘇維埃並專政極權，再把同路人清算鬥倒。

選罷法修惡，大幅提高罷免門檻，藍委都是小孬孬，做盡壞事怕罷免，修惡自保之外，更可怕的是藍白露餡的中國專制極權基因，亂政三法修惡只是開始，他們權力愈不保就更惡質，送中賣台只差沒寫在臉上而已。（資料照）

「亂政三法」中，藍白把憲訴法修惡，看數字就知道，大法官憲法守護神的釋憲功能被藍白殺了！因藍白杯葛人事，十五位大法官現在只有八人在任，藍白修惡釋憲要十人評議、九人同意，八不到九、十，補提名又會被杯葛，增列補提名規定根本就是脫褲子放臭屁！

財劃法修惡，沒討論沒協商，傅老二、黃老三在一個指令下，就把三千七百多億元由中央撥地方，應辦事項沒隨錢移轉，根本就是掏空、虛級化中央政府、弱化國防、瓦解社安、刪掉社福…，說白了，這就是王滬寧一國兩制台灣方案「去中華民國」的進行式，財劃法只是一個開端，分光、花光、浪費光、沒中央才是終點。

選罷法修惡，大幅提高罷免門檻，藍委都是小孬孬，做盡壞事怕罷免，修惡自保之外，更可怕的是藍白露餡的中國專制極權基因，亂政三法修惡只是開始，他們權力愈不保就更惡質，送中賣台只差沒寫在臉上而已…。

（作者為資深媒體人）

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