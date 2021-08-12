新聞線上》給立陶宛按讚

立陶宛近年和台灣交流密切，年底前將在台設立辦事處，我國也將在立陶宛設立台灣代表處，中國為表不滿，宣布召回大使，並「要求」立陶宛召回駐中國大使，此一作法引發歐盟和美國的不滿，立陶宛總統瑙塞達不為所動表示，立陶宛可自行決定與哪些國家發展關係。（歐新社檔案照）

記者陳杉榮

立陶宛近年和台灣交流密切，年底前將在台設立辦事處，我國也將在立陶宛設立台灣代表處，中國為表不滿，宣布召回大使，並「要求」立陶宛召回駐中國大使，此一作法引發歐盟和美國的不滿，立陶宛總統瑙塞達不為所動表示，立陶宛可自行決定與哪些國家發展關係。中國近來以「戰狼外交」橫行國際，頤指氣使，妄圖稱霸，動輒以大欺小，遲早成為國際公敵。

立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等波羅的海三國，在舊蘇聯時期的一九八九年曾共同發起二百萬人的「波羅的海之路」示威活動，手牽手長達六百七十五公里的人鏈穿越三國，撼動全球，終於在一九九一年獲得完全獨立。蘇聯解體後，俄羅斯的威脅弱化了，中國卻逐漸取代了舊蘇聯，打壓立陶宛和台灣交往，喚起了立陶宛人被蘇聯欺負的印象，路口的惡霸走了，鄰村的強梁來了，欺負人欺負到家門口了。

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中國對拉美、非洲等第三世界國家，慣用撒錢手法籠絡收買政要，迫使他們與台灣斷交。近年歐陸各國與台灣頻繁往來，中國耍無賴的外交恫嚇，引起歐洲聯盟的憤怒。捷克前參議長柯佳洛原訂去年二月訪台，卻被中國大使館威脅恐嚇施壓，不幸猝逝。繼任的參議長韋德齊九月訪台，中國威脅要他付出代價。歷經捷克「天鵝絨革命」的韋德齊大勇無懼，他在立法院發表演說，高聲說出「我是台灣人」，鼓舞台灣人要如冷戰時期「我是柏林人」一樣，為民主奮鬥。

中國威脅藐視小國，對歐陸大國亦復如此，法國參議員李察計畫訪台，中國駐法大使盧沙野威脅李察取消行程，惹惱法國外交部，發表聲明抗議中國大使館威脅污辱國會議員和學者，提醒中國謹守維也納外交關係公約。這位「沙野大使」還傲慢無禮的一度拒絕法國外長的召見。

鄧小平那套「韜光養晦」的外交哲學已經被習近平丟到垃圾堆了！稱霸全球列為中共政權的未來目標。去年中共一連串摧毀香港民主運動的作法，遭到民主國家的聲討。美國、英國、加拿大、紐西蘭和澳大利亞等五國組成的「五眼聯盟」發表聯合聲明譴責中國，中國發言人趙立堅反擊稱「戳瞎五眼聯盟的眼睛」最為經典。這種「義和團」神功護體的叫囂，是國際社會的共同印象。

台灣位在面對中共霸權的第一線，民主制度是台灣卓然屹立於東亞的政治基石。當台灣和立陶宛共同面對惡霸的時候，許多泛藍把中共的打壓視為理所當然，酸言酸語批評自己的國家，國民黨領袖則搶著國台辦丟出來的「九二共識」。立陶宛都從共產主義的威脅中走出來了，台灣這些中共「次要的敵人」，該醒醒吧！

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