新聞線上》積極回饋國際社會

記者陳杉榮

今年五月台灣疫情擴散，防疫工作受到全球稱許的的蔡英文政府因缺乏疫苗，一度搖搖欲墜，泛藍陣營鼓吹的「方艙論」、「要疫苗」甚囂塵上，政府陷入四處找疫苗的窘境。幸而不僅美、日大手筆共捐贈五百多萬劑疫苗馳援，穩住陣腳，遠在歐洲大陸的立陶宛、斯洛伐克、捷克等國，也挺身加入捐贈行列，台灣獲得了國際社會寶貴的支持。

國家扶植本土疫苗產業，天經地義，去年蔡政府卻太過「靠勢」，導致「疫苗失策」。如今食藥署通過高端ＥＵＡ申請案發出緊急授權藥證，蔡英文總統也上網完成疫苗接種意願登記，但有關外界要求國產疫苗應做三期臨床試驗，以及採購契約接受檢驗等問題，仍待說服國人，以穩住國內政局。再者，執政者不應疏忽台灣遭中國圍堵的國際因素，採購失利後再作政治訴求已是下策，向德國採購ＢＮＴ疫苗一波三折，在鴻海、台積電出面採購捐贈後才底定，這是一次難得的經驗。

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做為民主同盟，美、日捐贈疫苗，台灣人心懷感恩。日本捐贈的第一批一二四萬劑ＡＺ疫苗六月四日抵台，駐日代表謝長廷在東京機場鞠躬送機的身影令人難忘，真可說是日本為台灣打了第一針。前後三批共三三四萬劑接續抵台，台灣日本，風月同天。美國一口氣捐贈二百五十萬劑莫德納疫苗，更是美台關係「堅若磐石」的展現。

高端疫苗進入量產，立陶宛捐贈二萬劑疫苗、斯洛伐克捐贈一萬劑、捷克捐贈三萬劑，政治意義高於防疫，屬於「禮輕仁義重」的義舉。這三個國家都曾在二戰後被蘇聯併吞或占領，而後獨立脫離共黨統治，一九八九年波羅的海三國大規模的「路人鏈」示威活動，舉世關注，並為二○○四年陳水扁「牽手護台灣」所效法。一九六八年捷克斯洛伐克「布拉格之春」民主改革，一九八九「天鵝絨革命」都是擺脫共黨統治的壯舉。

這三國人民都曾深受共產黨荼毒，過來人更了解台灣備受中國武力侵略威脅的處境，先後挺身聲援台灣，是台灣在歐陸突破中共封鎖一條新的道路。中共正在國際上大打「疫苗外交」，對台灣友邦威脅利誘，德國外長馬斯就批評，中國利用供應疫苗來提出政治要求，本意是增加自身影響力，而非拯救人命。歷經這波衝擊，受到各國積極援助的蔡政府，應盡最大可能回饋國際社會，也為台灣找出路。

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