社論》切莫落入中國疫苗外交陷阱

台灣自五月本土疫情爆發，僅二個月就將確診數壓到個位數；而武漢肺炎R0值（基本再生數）已連續一個月小於一，Rt值（有效傳染數）也小於○．五，是表現優異的國家。此外，疫苗覆蓋率本月底可望達到二十五％，七月二十六日解封有望。台灣快速走出疫情陰霾，值得欣慰，但是在中國及其協力者興風作浪之下，疫苗之亂似乎餘波盪漾，為政局與社會的安定埋下隱憂。

台灣疫情緩解，有人歸功於疫苗大量到貨及施打。但持平而論，施打疫苗並不會立即發揮阻絕病毒的效用。台灣能夠通過此次考驗，仍是靠著過去一年多的老方法；亦即戴口罩、勤洗手、多消毒、保持社交距離，以及嚴格隔離、精確疫調、大量篩檢等。換言之，是民眾的高度自律與政府的正確防疫政策、執行力，共同創造了第二波台灣防疫奇蹟。另外，二個月前台灣雖然面臨疫苗荒，但在美、日大量贈送疫苗，自購疫苗陸續到貨，以及施打疫苗加速，疫苗覆蓋率已突破二十％。尤要者，我國採購、友邦援助、民間企業完成簽約者，加上慈濟採購案也能成功，則台灣將擁有約五千萬劑疫苗，足夠所有國人施打兩劑以上。因此，平心而論，疫苗採購已非當前迫切議題，然而，在野黨主席卻依然執意串連少數藍營主政縣市，提出申購五百萬劑BNT疫苗的要求，意欲何為，值得探究。

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台積電、鴻海、永齡基金會在官民合作下，謹守德國「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送台灣」三原則，成功為國人爭取到一千萬劑疫苗，應予肯定與感恩。然而，為何近日之非政府採購者皆不約而同指名BNT一事，恐怕必須由中國疫苗外交的大架構下予以檢視，方可察覺中共之謀台野心，避免台灣陷入其疫苗外交的陷阱而不自知。事實上，中國大力推動疫苗外交，係因其為全球病毒散播之元凶，為免於國際社會究責，乃提供或銷售中國疫苗給疫苗市場上的弱國，以凸顯其「善舉」。一方面為中國霸權塗脂抹粉，一方面則拉攏開發中國家，以對抗西方富裕國家。然而，中國疫苗外交的真正意圖遭美、歐、日等國識破，也開始對貧弱國家提供龐大的疫苗援助予以反制。美國總統拜登宣示，美國將成為民主國家的「疫苗軍火庫」，地緣政治的意義在此。

對台灣而言，中國的疫苗外交更是兩路夾擊，一路是以提供疫苗，誘惑我邦交國與之提升官方關係，甚至與我斷交，例如宏都拉斯、巴拉圭。但這種改變中美洲地緣政治的作法，遭到美國的抵制而功敗垂成。另一方面，則是利用中國上海復星集團擁有的德國BNT疫苗大中華區代理權，來對台灣進行政治操作。吾人之所以點出，國內的採購BNT潮暗藏玄機，並非指涉BNT疫苗不好，而是所謂大中華區代理權已經成為中共可資利用的一項武器，來製造台灣採購疫苗的障礙。首先，今年初政府與原廠的交涉中，中國在其中使力干擾，使得簽約新聞稿中不得見到「我國」、「台灣」，致使購買案告吹，即可了解這一道中國築起的牆，目的在於矮化台灣國格，分化官民關係。其次，德國BNT疫苗效用大大優於中國的科興、國藥，但中國卻仍未核准在其國內使用。眾所皆知，這是中國優先扶植國產疫苗壯大之用意；試問，在中國人施打國產疫苗意願不強情況下，若核准BNT在中國境內上市，恐怕科興、國藥早已被打趴，如何成為疫苗外交之重磅武器？而中國既未核准BNT，則上海復星大量即將到期之囤貨如何去化？當然就非陷入恐慌的台灣莫屬了。尤其，從旁鼓動台灣各界爭購BNT，成功則可以消化庫存；不成，更操作挑撥為政府從中阻撓，漠視人命。換言之，類似的採購案無論成功與否，中國均可坐收漁翁之利。

事實上，中國的疫苗外交成效有限，最重要的原因是其效用不佳，很多普遍施打的國家皆面臨疫情再度飆升。再者，歐、美、日等先進國家，都已充分了解中國的疫苗出擊，乃是另一種型態的一帶一路、另類的稱霸，因此大力反制。而中國疫苗對台灣民眾幾乎沒有吸引力， 故而雖有藍白政客以人道理由為之背書，仍然得不到效果。但是，中共藉由台灣各界搶購BNT疫苗，則又發揮了某種程度的統戰功用。這是吾人憂心之處，國人也應明白這些背景脈絡，俾有助於了解中國疫苗外交之險惡，以及政府必須審慎以對的用心。

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