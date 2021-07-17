自由開講》我是高端疫苗受試者

艾瑞莎

2月時因工作之故，聽到台大醫院主持國產高端疫苗臨床測試的醫師透露，當時二期臨床受試者招募不順，擔憂影響國產疫苗研發進程，當下就答應報名當二期臨床的受試者，也再度推薦台大醫學院蔡甫昌教授主編的《我應該參加臨床試驗嗎？》私心認為，所有打算參加臨床試驗的人都應一讀。

2月不久就接種第1劑，第1劑接種後完全沒有任何感覺，每天填寫受試者日誌時，一度懷疑自己是否打到「生理食鹽水」，隨後，3月22日接種第2劑，接種第2劑當下立刻有些微不良反應，像是宿醉的頭腦脹痛感，注射的左手臂部位也非常痠痛，這樣的痠痛，部分接種莫德納疫苗者的身上也看得到，有人稱為「新冠手臂」，就姑且稱之為「武肺手臂」。

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「武肺手臂」持續了大約2週，有時同業不小心碰到注射部位時，那可真是痛得「一佛出世、二佛升天」，差點暈厥倒地，但幸好過了2週後，痠痛感就緩解，也因為這樣的不良反應，醫師告知我打到的應該是真正的疫苗，而非安慰劑。玩笑話，現在如果要讓接種莫德納疫苗的人倒地不起，拍打他們的注射部位肯定沒錯。

到了5月中旬，本土疫情爆發，原本乏人問津、但明明效果很好的AZ疫苗，頓時炙手可熱、人人搶打，當時我內心深感慶幸，也非常感激當初邀我加入臨床測試的台大醫師，我不只打了兩劑完全的疫苗，雖然該款疫苗還沒取得EUA，但不管如何，有打還是比什麼都沒打來得強，若把病毒比喻成敵軍，至少我不是單單只用肉體相搏，雖然還不知道這疫苗是機關槍還是只是根木棍，但好歹也讓工作必須經常深入各種一線現場的我，安了不少心，尤其在疫情正熱時，深入疫情重災區的環南市場不少次，因為接種2劑完整國產疫苗，讓我至少少了那麼點擔憂與焦慮。

注射國產疫苗的部位會有痠痛感，這種痠痛，部分接種莫德納疫苗者的身上也看得到。（本報資料照）

昨日接到台大醫院詢問我是否願意加入銜接測試，也就是說若願意加入，就可以提前知道我到底是打到真疫苗疫或是安慰劑，三下五除二，立刻報名！

日前看到藍營北市王鴻薇議員，攻擊同樣參加二期臨床測試的前副總統陳建仁，說只有陳建仁才知道是否有打到疫苗等胡說八道的言論，同樣身為受試者，對於這類攻擊，有著同仇敵愾的憤怒，明明事實並非如此，卻要白的說成黑的，受試者用自己的健康做為賭注，投入國產疫苗的測試，卻被如此奚落，天下豈有這等道理？

昨天傍晚接到台大醫院的通知，我打的是真正的疫苗，當下心中喜悅萬分，對於高端疫苗，如果未來可以順利取得EUA，本人誠心推薦，很適合不太能請假的人來接種，因為該款疫苗的不良反應極低。

以本人經驗，不論是打第1劑、第2劑，每天都可以工作、操持家務、帶小孩零零總總等操勞14個小時以上，社會上有很多人不一定可以承擔接種疫苗後的幾天放假成本，或者對有些人來說，放假等同於少了收入，對於這類型工作樣態的人，如果高端疫苗取得EUA，這是款很適合的疫苗，保證接種當天、隔天、每一天，都能非常勤奮地投入工作；至於如果想變身萬磁王也沒問題，畢竟本人沒洗澡前，隨時也都能吸起湯匙來。

（作者為媒體工作者）

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