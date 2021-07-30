社論》台灣需要「東歐學」

歐盟國家中第一個宣布將捐贈我們疫苗的立陶宛，二萬劑AZ疫苗已啟運，近日運抵台灣，這比九月底預計時程提前兩個月。（取自駐拉脫維亞代表處）

歐盟國家中第一個宣布將捐贈我們疫苗的立陶宛，二萬劑AZ疫苗已啟運，近日運抵台灣，這比九月底預計時程提前兩個月。本月中，斯洛伐克表明將贈台灣一萬劑疫苗，九月並規劃派大型代表團訪台。捷克內閣會議廿六日也決定將贈予台灣三萬劑疫苗。立陶宛、斯洛伐克及捷克三國，不僅是歐盟成員，更屬冷戰時期蘇聯佔領或操控的東歐共黨統治地區，此刻相繼助台，盼強化雙邊關係，我們應善握良機。

當年蘇聯控制的東歐地區，部分國家在地理上與歐洲民主國家接壤，長年接受西方文化薰陶，對於民主並不陌生，二戰結束雖被劃歸共黨統治，但當地由蘇聯扶植的政權並不受歡迎，一九九○年代「蘇東波」非共化浪潮下，共黨統治與計畫經濟均遭揚棄，人民轉向民主治理與自由經濟，政經雙雙換軌帶來的轉型痛苦與代價，也更珍惜民主的現況。反威權統治、不走回頭路，這些國家的人民往往有著比西歐民主國家更執著的信念。

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立陶宛積極與台灣往來，正看到小國寡民不因強權壓迫而折腰。我國外交部上週宣布，將在立陶宛首都設立「駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）」。這是我們在歐洲首個以台灣為名成立的外館，也是第一個在中國邦交國開設的「台灣代表處」。台灣二○○三年在斯洛伐克設處後，相隔十八年再次在歐洲設立代表處，是重要外交成果。而且以台灣為名建立新據點，擺脫一中桎梏，這對其他願與我們交往的國家，更具示範意義。

過去因中國打壓，我們與他國洽談外交突破，必須鴨子划水低調進行。但我們公布設處前，立陶宛早在三月間便公開說，規劃在台灣成立代表處，期盼拓展關係。兩國相互設處，立陶宛未受中國影響，同時還要脫離由北京主導與中東歐國家建立的「17+1」機制。讓國際社會看到無懼北京威嚇利誘的小國志氣。立陶宛六月宣布贈疫苗給台灣時說：「熱愛自由的人們就該互相照顧！」雖與中國有邦交，但立陶宛「親台遠中」的立場表露無遺。

英國「泰晤士報」專欄肯定說，立陶宛對抗中國及獨裁統治的領頭羊角色，自由民主世界的盟友應提供更多實質支持。不退卻的鮮明形象，讓國際更聚焦，面對鄰近俄羅斯威脅，立陶宛在地緣政治上也獲民主國家更多奧援。同樣在東歐地區的捷克，也正尋求與台灣往來。捷克憲政地位僅次於總統的參議院議長韋德齊，拒斥北京的恫嚇，去年八月率大型訪團來台，展開與台灣的具體合作。韋德齊在台灣立法院一席「我是台灣人」的演說，令朝野動容，更串起彼此深厚的民主友誼。

韋德齊以行動表達捍衛民主。這是因為原本友台的捷克參議院議長柯佳洛，去年訪台前夕猝逝，遺孀揭露，中國駐捷克大使館曾發信給柯佳洛，脅迫其取消訪台。繼任的韋德齊僅用半年時間率團來台，完成柯佳洛的遺志。這也反映捷克社會對北京反感的集體氛圍，就連親中的捷克政府都難違逆。去年十月捷克參院改選，韋德齊所屬在野陣營獲壓倒性勝利，在國會上議院的主導地位更加鞏固。這次捷克內閣會議決定贈台疫苗，正說明捷克的政治走向。

捷克政治人物挺台，北京卻叫囂是「與十四億中國人民為敵，會付出深重代價」。與捷克緊鄰的斯洛伐克總統查普托娃也同仇敵愾，稱不能接受中國對捷克的威脅，斯洛伐克將與捷克站在一起。斯洛伐克與捷克曾是同一國家，一九九三年和平分家，是真正的「兄弟之邦」。斯洛伐克宣布贈台疫苗，接續友台腳步。北京對歐盟國家頻施以脅迫外交，在東歐這個地方，反而逐漸喚醒過去對共黨統治的黑暗記憶，只是蘇聯老大哥改成了中國這匹戰狼。

立陶宛、斯洛伐克及捷克因我們去年援助口罩等醫療物資，以捐贈疫苗做為回報。或許相互捐輸的量能有限，但經由「善的循環」，除讓彼此感受溫暖外，也看到這些前東歐共黨統治的國家，已把眼光投向印太區域，尋求民主夥伴的結盟。二十二年前台灣在這地區曾與北馬其頓建交，但不到三年即告終。如今，歐陸新戰略空間隱然成形，這些前東歐共黨國家則居關鍵，台灣要能扮演積極的國際角色，面對中國也是腰桿挺直，應要好好加強「東歐學」。

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