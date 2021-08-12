胡，怎麼說》赤惡狼（中國）粗暴霸凌小山羊（台灣）、小白鹿（立陶宛）

胡文輝

小山羊（台灣）自由、民主、自在的快樂生活著！

小白鹿（立陶宛）自由、民主、自在的快樂生活著！

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她們雖然小，各自都對世界人類做了比小大很多的貢獻！

小山羊（台灣）、小白鹿（立陶宛）遠隔萬里，因民主自由的共同價值，彼此慕名已久，決定締結美緣，小白鹿（立陶宛）知道小山羊（台灣）缺疫苗，於是捐贈2萬劑，數量不多但心意滿滿；台灣的企業家回贈義美小泡芙兩貨櫃，也是友情多多、心意滿滿。

台灣與立陶宛遠隔萬里，因民主自由的共同價值，彼此慕名已久，決定締結美緣。（REUTERS）

「疫苗與小泡芙」美緣，暖了兩國人民的心，於是決定互設代表處，深化合作，共同為兩國人民、為世界人類做更多貢獻。台、立基於共同信念、志同道合的結緣，本是世間美事一件，不會損及任何國家的利益，更不是結盟來對抗誰，獲得美國歐盟等的祝福及肯定。

赤惡狼（中國）卻野蠻的橫裡殺出，露出森森狼牙、狼爪，更梟叫狼嘷，以窮凶極惡言行霸凌台、立，極盡恐嚇、威脅，粗暴破壞台、立美緣。

這頭惡狼，剛以惡法國安法殺掉了香港的自由、壓碎香港的民主，連皮帶骨吃光抹盡，爪牙仍然血淋淋的，受到各方嚴厲譴責之時，霸惡成性，現在又把狼牙、狼爪伸向台灣、立陶宛，強迫台、立不能結美緣。香港已被中國管治，中國狼在對境內的香港人民施暴，實在可惡可恥，惟中國以內政問題為由阻擋各國關心、國際能施力地方有限，現在，中國把台灣當香港，對台灣也祭出內政問題，說台、立互設代表處就是分裂中國，這根本就是惡狼的慣用語，牠自稱台灣是牠的嘴上肉，只有牠能吃，做為禁止他國和台灣交往的藉口，但這種說法根本就是放屁！

台灣、立陶宛都是主權獨立國家，雙方在可互相接納之下發展關係，又沒招誰惹誰，干中國屁事啊！

小山羊（長鬃山羊是台灣特有種）、小白鹿萬里結美緣，又沒碰到半點赤惡狼的狼尾狼毛，干惡狼屁事啊！

在此時刻，台灣人民當然要挺台灣、挺立陶宛！奇怪的是，中國國民黨上下好像一片靜悄悄，難道是和赤惡狼同路的狼人嗎？

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