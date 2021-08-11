社論》功能增益：武漢病毒所與戰狼出征

美國眾議院共和黨研究團隊本月二日公布武漢肺炎溯源報告，日昨中文版也出爐，關鍵人物、相關事件時間點、內部公文和電子郵件，「優勢證據證明，病毒的確是從武漢病毒所泄漏的，而且這發生在二○一九年九月十二日之前」。為了防止未來的大流行病，該報告也具體建議至少要有的立法措施。先前，拜登在五月二十六日下令，美國情報機構在九十天後就病毒起源準備一份報告。如今共和黨方面的報告搶先面世、指證歷歷，自然會對拜登形成政治壓力。

武漢肺炎第三波、第四波方興未艾，餘波盪漾恐將延續數年。川普揭幕的美中戰略競爭，期待拜登走回頭路的人，也應該可以從這場全球災難體會到，可能性降低了而不是升高了。疫苗外交戰、病毒溯源拉鋸、全球公衛安全，正在激化進行中的美中衝突。巧合的是，在許多美中較勁場景，台灣正好處於第一線。北京對台灣的疫苗脅迫，華府對台灣的疫苗分享，不啻是發生在我們身邊的一場沒有煙硝的戰爭。

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最近，拜登首次宣布對台軍售，包括四十輛M109A6自走砲、彈藥、附屬車輛與後勤服務計畫，共約新台幣二○八．六億餘元。參議院則通過法案，美國應制定策略，協助台灣重獲世衛觀察員身分。三月底，眾議院外委會也通過相同的法案。若參眾兩院皆通過，即能遞交拜登簽署後生效。疫苗援助及時雨，更不在話下。美國對台灣的支持堅若磐石，美台關係達到史上最佳時期，都是藍白紅的話術無法解釋的事。

另一方面，從阿拉斯加到天津會談，不難一窺北京的戰狼氣焰。從堅拒台灣參與ＷＨＡ，到堅拒國際武肺溯源調查，都一副兵來將擋、水來土掩。六月底，美國智庫保護民主基金會一份報告指出：中俄正在利用其在聯合國的影響力，作為反擊美國利益的一部分，同時他們也在世界舞台上推進自身的獨裁利益。報告還稱：中國目前已主導聯合國三分之一的機構，同時在聯合國內部的法庭、理事會和其他機構中獲得了大量席位。川普派任的前駐聯合國大使海莉在該報告前言點名，「世衛的掙扎說明了另一個可悲的現實：許多聯合國機構都壞了」。這是美台的共同挑戰。

武漢肺炎蔓延全球，源自北京始終隱瞞疫情真相，一如上述武肺溯源報告所指，復以台灣率先示警人傳人卻遭世衛漠視。Taiwan can help，全球卻失去機會，誠屬可惜。但是，越來越多國家因此聲援台灣參與ＷＨＡ，仍把這個問題視為技術性問題，以美國為主的西方尚未觸及根本性的問題。那就是，不願挑戰北京虛構的「一中論述」，遂令北京神閒氣定便化解了缺乏有力行動的聲援。

「一中論述」危害所及，當然不僅限於國際公衛安全。北京對台灣的政治、經濟、軍事脅迫，也因西方之於「一中論述」消極以對而變本加厲，嚴重威脅到台海的和平與穩定，國際管控風險的成本也不斷墊高。「摒棄戰略模糊恐造成反效果」，已然成為迷思。「亞洲沙皇」坎貝爾宣稱：不支持台灣獨立。換來的是王毅撂下狠話：「如果『台獨』膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止。我們奉勸美方在台灣問題上務必恪守承諾，務必慎重行事。」

遊戲規則由北京決定，美國與西方注定是被動的，只能根據北京下哪一步棋，來選擇自己要跟哪一步棋，研判與行動都會延誤先機。這樣的「戰略模糊」，到底是嚇阻了敵營？還是模糊了己營？恐怕才是關鍵。歐巴馬在南海的「戰略模糊」，導致習近平的填海造陸軍事化。看來，北京並沒有被模糊，不論華府做什麼，包括重申「我們的一中政策」、「不支持台灣獨立」，北京一概當作對方贈送的「以理殺人」利刃，據以推進「實現祖國完全統一」的清晰目標，加緊從事總體戰的積極準備並付諸行動。

昨天，由於立陶宛同意開設「台灣代表處」，中國外交部要求兩國互相召回大使。此事再次印證，只要「一中論述」未受法理挑戰，北京便可合理化一切的對台總體戰，不顧區域和平或國際秩序。本月初，龐皮歐接受福斯專訪，重申國務卿任內所言，「台灣從來不屬於中國」。上述武肺溯源報告研究團隊領導人眾議員麥考克直言：過去美國的對中政策明顯已經失敗。冀望習近平自我節制，只會讓及時的行動在渺茫的期待中蹉跎過去。這是拜登軍機三度來台、首度對台軍售之外，更需要深謀遠慮的戰略開闔。

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