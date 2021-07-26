社論》台灣社會為何吵鬧不休？

台灣疫情緩和，明天起將降為二級警戒，雖未完全解封，但內需產業逐漸恢復運轉，相較於外在世界疫情一再飆升，台灣防疫又成了一則佳話。此外，今年台灣縱有本土疫情爆發，但出口暢旺，ＧＤＰ成長可望突破五％；而美國國務院最近發表報告，肯定台灣是區域與全球貿易和投資的重要市場，在半導體等新興科技領域具備先進研發能力，乃是全球前二十五大經濟體之一。

台灣儘管成就非凡，卻是一個矛盾的綜合體。從外面看台灣，會發現這是一個富而好禮的島國，製造業蓬勃發展，居於世界供應鏈的樞紐，可說是一個風水寶地。尤其，國際友台力道加大，導致地緣政治的天平逐漸由中國轉而向台灣傾斜；台灣問題已經超越兩岸的框架，成為全球必須共同面對的挑戰。另一方面，若由內部自我檢視，則又會發現台灣充斥矛盾、對立，民粹橫行，酸民當道，好似隨時天都會塌下來。坦白說，如果只看特定媒體呈現的亂象或片面資訊，不明就裡的人會以為台灣是個處於亂世的「鬼島」，然而生活其中的多數民眾，實際上卻過著一種享受小確幸的日子。不少外國人來到台灣之後，很快就喜歡上這片土地與人民。「台灣最美麗的風景是人」，是外國人到了台灣之後的讚嘆。

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令人不解的是，這個世人公認的美麗之島，為何總是吵鬧不休，不同立場與認同的族群、政黨、政客之間，像是不共戴天的仇敵，找不到理性討論與專業解決方案，總是互相指責，絕不退讓，讓台灣似乎瀕臨崩潰的邊緣。台灣似已成了由民粹主導輿論、甚至國家大政的政治叢林。在這樣的社會裡，爭議事件通常具有共同的炒作模式。第一是將一些事件或個人失言予以無限上綱、放大、渲染，造成明明只是細微末節，卻成了天大的過錯。日前奧運國手被安排坐經濟艙爭議，就是一個典型。這件事可能是疏失，也可能是另有考量（例如防疫需要），但無論如何都只是一個小的環節，卻被上綱到政府失政、無能的層次，導致總統、行政院長道歉，體育署長請辭的地步，實在有違比例原則。結果造成奧運比賽之事無法聚焦，被搶走了應有的光彩。其二，攻其一點，不及其餘。也就是猛攻其中一個弱點，全面抹黑，完全不正視整體的表現。例如台灣防疫績效良好，但批評者卻只抓住其中一點疏漏，例如疫苗延遲到貨，就全盤否定防疫表現，企圖煽動起疫苗之亂。其三，只有立場、沒有是非。也就是偏聽偏信，只願選擇相信符合自己政治立場，卻明顯不合情理與事實之假訊息、流言。例如，因為與執政黨立場不同，便認定民進黨政府採購或受贈疫苗品質堪慮，於是極力渲染ＡＺ副作用，抹黑國產疫苗，但是對於中國擁有代理權的德國ＢＮＴ則毫不保留的接受。其四，透過社群平台、網路與群組同溫層主導輿論風向，企圖形塑一面倒的聲浪，全面圍剿攻擊目標。這些手法交相運用，便可掀起排山倒海的浪潮，使得一些爭議即便本身微不足道，卻產生了幾乎動搖國本的震撼。

台灣社會為何經常吵鬧不休？癥結在於台灣住民基本上是原住民、移民與難民的組合。每個族群具有自己的文化、歷史與認同，更因在台定居時間序不同，而產生「誰是這塊土地主人」之爭；另外，不同族群之間更一直存在權力分配的競合關係。在近年民主化與本土化之前，台灣大抵由外來政權統治。因此不同族群曾出現統治階層與被統治者的權力關係，而轉型正義又未徹底落實，乃使族群之間的矛盾並未化解。少數族群依然存在黨國、大中國思維，與認同本土、獨立思考的新一代，對於台灣的定位嚴重分歧，激化了矛盾衝突。加上中國也在背後鼓動操弄，培養同路人，製造台灣內部的矛盾和分裂，以伺機謀奪台灣。因此，不同立場的族群、政黨、政客、媒體，才會吵得不可開交，連一些小事都無法調和、妥協、退讓，似乎非鬧得天翻地覆不可。

民粹形成的網路聲量，逐漸主導政治的風向，這是當前民主國家的隱憂。而台灣尤其令人憂慮，乃是族群、政黨認同的歧異，使得民粹之風可能煽起仇恨之火，對於國家社會的破壞力更是難以承受。而民主仍是這種仇恨民粹最好的解藥；唯有透過民主機制，推動資訊公開，互相包容、體諒，方可逐步化解認同差異，消弭矛盾與仇恨，讓台灣更加民主進步，成為充滿善良與溫暖的社會。

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