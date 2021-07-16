社論》當在野黨淪「藏頭詩」罵人

武漢肺炎疫情在亞太地區有升溫之勢，今年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國紐西蘭，今日新增以視訊方式召開「非正式領袖閉門會議」，共商因應疫情及促進經濟復甦的做法。蔡英文總統再次邀請台積電創辦人張忠謀擔任APEC領袖代表，表達台灣的主張。武肺病毒的變異起伏，衝擊許多國家的公衛體系與經濟前景，APEC首度加場舉行峰會，說明問題嚴峻。APEC是少數我們能參與的國際組織活動，過去也在多項議題上活躍表現，台灣要扮演好區域內的負責任力量，這是國際合作的重要平台。

受到中國打壓，歷屆APEC會議，我們的總統無法親自與會，僅能指派領袖「代表」參加。蔡總統上任五年多，前兩次邀請親民黨主席宋楚瑜代表出席APEC，當時頗有針對兩岸情勢投石問路之意。但畢竟朝野觀點殊途，蔡英文正啟動「新南向」要擴大區域的連結，宋楚瑜對於蔡總統交辦的任務，在總統府記者會上公開揶揄「這是往哪一向？」並稱應「東南西北」。國家的戰略方向無法經由APEC國際領袖的交流場合充分且精準傳達，這也模糊了我們所冀望的國家走向與發展藍圖。

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APEC成員體涵蓋已開發與開發中的國家，我們長年推動彌平數位落差的理念，因蔡總統自二○一八年後均委請張忠謀擔任APEC領袖代表，有了更具體的發揮，說明數位經濟時代的實力和經驗。疫情從中國向全世界擴散後，去年APEC領袖峰會通過「吉隆坡領袖宣言」，同樣強調要善用數位科技與創新加速經濟復甦。這次蔡總統再度委以重任，並請張忠謀提出台灣的兩項主張，包括期許公平、迅速取得疫苗做更多的努力；另應攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

蔡政府努力將台灣推向世界的舞台，希望在後疫情時代，展現積極的國際角色，這本是朝野齊力，匯聚更大團結能量的關鍵時刻，但部分在野政黨的掣肘，正抵銷我們主張的力道與正當性。我們要在APEC國際領袖場合期許公平、迅速取得疫苗，這是台灣等國家的防疫困境。特別是我們，在全世界的主要疫苗，唯獨BNT是我們周旋許久，最無法公平、迅速採購的疫苗，背後阻力正是APEC成員之一的中國。國內在野政客反把矛頭對內，指責蔡政府為何不肯就範，去政府化與去主權化向北京乞討疫苗。

根據報導，中國掌控的上海復星公司，與德國BioNTech藥廠合約在中國年產十億劑BNT，並稱擁有中港澳與台灣市場。但北京目前僅同意在港澳施打，銷售有限下自然想動台灣這邊的腦筋，意圖用「港澳模式」打開對台渠道。若干政客、團體、縣市指名買BNT，背後除中方推波助瀾，還有掮客遊走兜售。為避免被矮化，蔡政府堅持BNT疫苗要原廠製造、原廠包裝、直送台灣，這更是著眼於疫苗注射的健康安全。此外，當台灣希望建立國際藥廠代工與開發國產疫苗，擴大疫苗供應，不僅自助也能提升幫助他國的能力，但在野依舊唱衰、抹黑，與台灣應走的戰略方向背道而馳。

在APEC第二項主張，我們盼在後疫情時代的經濟復甦扮演重要角色。包括與民主國家建立安全的產業供應鏈，與美國等經貿大國簽訂雙邊貿易協定，加入已涵蓋多數APEC成員的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。然而，對最核心的「秉持自由貿易的精神與原則」，部分在野黨卻在美國豬肉、日本核災區食品進口問題上，刻意扭曲資訊並誤導民眾，發動公投案強力阻撓。這對APEC多數成員不是問題的問題，卻成為我們現在要迎頭追上更廣泛自由貿易體系的最大絆腳石。

邁向國際是台灣必走的道路。當中國已成民主陣營的公敵，我們與對岸在治理上的強烈反差，正是加速對外佈局的時機。但部分在野政黨甘願當中國的馬前卒，內外唱和以阻斷台灣的活路。尤其，有在野黨主席雖具國際政治經濟的專業，在學者時還接受政府諮詢APEC，現為圖謀黨主席連任的政治私利，卻自棄學術良知，鼓動人民萊豬公投，意圖扼殺台灣的自由貿易之路。同時無視北京設局，挾少數藍營執政縣市施壓政府要自購BNT疫苗。甚至淪落到假送閣揆花籃，卻附上藏頭詩罵人的降格昏招，這也立遭黨內對手大酸「這樣才不會被告」。如此領導，既帶不起偌大的政黨，更只會拖垮台灣。

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