社論》全民齊為奧運台灣國家隊加油

因武漢肺炎而推遲一年的東京奧運，今日正式開幕。疫情雖仍嚴峻，但如日本首相菅義偉所說，在此艱難的情況下，東京奧運集結人類的努力與智慧，將成為「克服困難」的奧運。奧運是運動員的最大盛事，更象徵國家的榮耀，主辦國日本排除萬難，矢言舉辦安全與安心的奧運，這是國家意志與精神的展現。挺進東京的台灣國家隊，則要戰勝來自各國的優秀對手，同樣要打一場克服困難的運動賽事，我們齊心為台灣選手加油，並做為堅實後盾，團結力挺爭取最大的勝利。

正因受到矚目，對於選手們的各種安排，大家也都很關心。其中，代表團前往東京的包機，因選手搭經濟艙、官員搭商務艙引發批評，曾承諾選手和教練都將搭乘商務艙的蔡政府，自蔡英文總統以降，包括行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠及體育署長張少熙等均為此致歉，體育署長並請辭。蘇貞昌做出指示，後續前往奧運的選手和教練都將搭乘商務艙，體育署不分職等，全部搭經濟艙往返，且返國後將專案究責。東奧倒數時刻發生波折，團員各有議論，整體士氣不免受到影響。

請繼續往下閱讀...

持平而論，政府原先的商務艙承諾，目的就是要體現國家給予選手最好的照顧。蔡總統於五年前出席「二○一六第三十一屆里約奧林匹克運動會」我國代表團授旗典禮時，提到過去政府在體育發展投入的資源不足，使得選手與教練在長途征戰，往往因舟車勞頓而減損戰力。因此，她認為凡參加國際重要賽事的選手及教練，都以坐商務艙為原則，希望選手們在長途跋涉時能獲得充分休息。總統有感而發，也因當年奧運主辦國位在南美洲的巴西。遠距離航程，商務艙對選手的體能調節，確屬極大助益。

本屆奧運主辦地點則為鄰國日本，與五年前最大不同，還不在地理遠近，而是武肺疫情的肆虐。基於防疫安全，也成為運輸安排的重要考量。教育部並證實，去年三、四月體育署兩度發函中華奧會，都是以商務艙規劃，後來因奧運延期一年，針對疫情發展，今年三月中華奧會奧運組團工作小組會議，決定為避免與其他旅客接觸，去程全團改搭包機，另經防疫專家討論，建議採經濟艙、梅花座的方式處理，降低選手的搭機風險。教育部坦言當初只想到確保防疫，對選手的照顧和服務願再深刻檢討。

今年東奧台灣隊共六十八位選手取得參賽資格，搭乘包機出發的主團人員有一三四人，選手仍佔多數，要全都搭乘商務艙，其實不可能。然而，既然是包機方式，只要體育署貼心些，與航空公司協調商議，讓經濟艙與商務艙的服務內容能盡量一致性，卻非難事。這也能使經濟艙梅花座的防疫優勢凸顯出來。即便是在經濟艙，因為防疫而左右座位留空，選手的「實際座位區」反而寬敞。從過程來看，體育署與中華奧會是評估到最大防疫需求，面對選手抱怨與外界撻伐，理應更積極對外說明與辯護。

至於政府上下第一時間的「道歉」，或許是為趕緊平息輿論壓力，但也使得防疫初衷顯得理不直氣不壯。兩種艙等更被扭曲成階級之別，抹殺許多人在背後的長期投入，這對代表團所有成員並非公允。

而在「道歉」之後，事件也未能平息，選手們下榻的旅館，乃至餐食等，再遭部分輿論不明就裡圍剿。蔡總統還為此於臉書貼文一一說明。當總統都要出面澄清，也看出事件的不正常發展。有心人士趁機見縫插針，破壞團結氛圍，目的就是讓彼此自亂陣腳。若干似是而非言論充斥網路，我們選手、教練、乃至代表團其他成員，不免瀏覽或回應，心理層面易遭波及，也衝擊我們運動戰力的發揮。我們應要體認，艙等一事如繼續被無止境放大，只會內耗，更助長各種認知攻擊，最終勢必親痛仇快。

奧運賽事在即，正是全民團結，齊心為我們奧運國家隊集氣加油的時刻。有代表團選手貼文呼籲：「大家不要吵架喔！有沒有搭商務艙不重要，重要的是我們已經平安抵達東京了。」他並認為，所有的制度或政策一定都會有進步的空間，大家也都在各自的崗位上努力著，希望不要因為一件事打擊了大家的士氣，推翻了所有人的努力，現在最重要的是大家的團結一心，一起為選手加油！誠哉斯言，現在最重要的，就是全力支持我們的奧運選手，不被各種紛擾與疫情環伺擊倒，心無旁鶩，展現氣勢並技壓對手，完成一場最優質也最完美的「克服困難」的奧運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法