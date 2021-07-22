社論》習近平往自己頭上拋石頭

新疆維吾爾，儼然成為國際政治熱點。「我的日報」，法國青少年報，刊登「中國人正在剝奪我們的自由」，報導維吾爾族婦女被監禁在「再教育營」。為此，中國駐法大使館大動作威脅，要求撤回報導。該報則堅持：不會道歉，更不撤回。中國違反外交基本禮儀，引發爭議不僅此例。光在法國，先前便有施壓國會議員取消訪台、辱罵學者無恥與流氓等事，主角也是中國駐法大使館。

鄧小平時期的韜光養晦，已經成為過去式了。習近平敢於鬥爭、善於鬥爭，戰狼外交「上有所好，下必甚焉」，這是預料得到的事。當然，「戰狼出征、雖遠必誅」，形同往自己頭上拋石頭，「反華勢力」也會從天而降。一個值得注意的發展是，隨著香港事態惡化，西方對新疆事態更加重視。此一趨勢，對中國而言，不啻是將價值共識脆弱的利益之交推到對立面，因為西方政府的中國政策區間，必須以多數民意的價值判斷為半徑。

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以往，台海的安全與穩定，歐洲比較隔閡。不可諱言，這跟地理遠近、利益輕重有關。歐洲領頭羊德國，梅克爾政府基於商業利益，不願與中國為敵，台灣購買ＢＮＴ波折是一例。然而，曾為英國殖民地的香港，歐洲並不陌生，維吾爾民族問題，也是歐洲的切身問題。這兩個面向，導致歐洲突破對中政策經貿優先的盲點。台海、香港、新疆，經過拜登橫跨大西洋之旅，美歐對「中國併發症」觀點趨近，它在戰略上的串連效應值得觀察。立陶宛、斯洛伐克，則具體說明風向變了。

北京對新疆維吾爾的人權壓迫、種族滅絕，不啻為印太戰略拉開一條東鳴西應的戰線。多年來，中國在東海、台海、南海耀武揚威，企圖把西太平洋納入勢力範圍。「中俄睦鄰友好合作條約」延長期限，江澤民承認海參崴及鄰近遠東地區為俄國領土，習近平概括承受。中國與伊朗簽署全面合作協議，投資換石油。「中朝友好合作互助條約」六十年，習近平與金正恩矢言加強合作和互助。中、俄、朝、伊等十幾國，正尋求建立新聯盟。凡此，為習近平的霸權夢增加了誘因。而修憲取消國家主席任期制，利用國際疫情制訂執行「香港國安法」、「海警法」，為國際帶來更大的風險，迫使美日強化第一島鏈防線，並積極擴大印太戰略防護網。

但就民主陣營全局而言，被動應付中國威脅，缺乏歐洲盟友的共鳴，尚不足以嚇阻習近平的野心。恰好，「習近平霸業」所需要的對內加強控制，尤其是香港與新疆事態，打通太平洋與大西洋的任督二脈。除了繼續聲援香港，美歐共同關切新疆維吾爾，相繼對官員、企業祭出制裁措施，等於在中國西方後院放了一把火。此外，印度與中國邊界摩擦不斷，去年八月底的班公錯湖衝突，印軍以西藏流亡難民為主組成的特種部隊受到重視，此事也牽動中國的政治敏感神經─圖博。逐漸納入印太戰略的印度，彷彿中國西南後院的芒刺。

今年三月底，中國外交部記者會上播放幾年前的片段錄影，指美國退役陸軍上校、前美國國務卿鮑威爾的幕僚長韋加臣稱：「所謂新疆維吾爾族問題，只不過是美國企圖從內部搞亂中國、遏制中國的戰略陰謀。」播放的片段刻意漏掉韋加臣強調的：「並非說這正在發生，這只是一個可能。」稍後，布林肯強調，種族滅絕是對中共政府正確的描述。對此，中國外交部斥責美國「炒作涉疆問題」，暴露了三重陰謀 ：「企圖禍亂新疆、以疆制華」、「挑撥中國與穆斯林國家關係」及「掩蓋自身對穆斯林犯下的斑斑劣跡」。重點在「以疆制華」，因為那是「習近平霸業」的水壩孔洞，很可能造成決堤。

西方中國政策急速逆轉，完全是習近平咎由自取。「炒作涉疆問題」，北京如臨大敵，可見打到它的要害。老共總是這樣，對它有利的它便宣傳為對大家好，而究其實中國的讓利只是幌子。至於，引起北京跳腳、口誅筆伐的，反而才是對大家有利、不利北京之事。西方聯合關注維吾爾種族滅絕，對維吾爾的文化與自由事屬必要，客觀上也有助於遏阻習近平的霸權夢，牽制他在西太平洋的蠢蠢欲動，維護基於普世價值的國際秩序。有道是，「四面受敵，此非用武之國也」。如果硬要與世為敵，想像中的「亡共者疆」，不無可能因北京自導自演而惡夢成真。

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