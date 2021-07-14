社論》無魂有體親像稻草人

誠如日本「朝日新聞」報導，在疫苗不足的情況下，台灣再次控制住疫情。指揮中心日前宣布，持續三級警戒至本月二十六日，但可微解封，柯文哲反批「相當不負責任」。先前柯氏稱：現在餐廳夜市藝文活動都停了，若還要撐三個月，「餓死比病死多」。如今，保安宮開放一波三折，廟方對「柯學」很有意見：既然開放戲院，為何宮廟不開放？柯文哲不是一直在跟中央唱反調嗎？中央未開放夜市，柯文哲不就先開放嗎？中央同意宮廟開放，結果柯就不開放。柯文哲則稱：「內政部與疫情指揮中心兩個命令互相矛盾。」

看來，「柯學」好像並不「科學」。今年一月，柯文哲用看好戲的語氣預測：台灣買不到英美疫苗，且中國大陸他說他免費要送你，台灣就會陷入焦慮。當時，他還露出得意的笑。果然，他的機會在五月來了，把握恐慌、盡情發揮。而從轄區阿公店成為大破口，到士林長照、北農、北藝等事態，「政治疫情」拖累「病毒疫情」，遂至好心肝重擊柯氏，也挫傷黃珊珊的形象。

請繼續往下閱讀...

藍白紅疫苗之亂，柯文哲一人一把號，柯市府、民眾黨跟不上；藍營各吹各的調，整天疫苗不夠，卻冒出搶打特權。疫苗來了，台北市施打落後，衝業績爆出好心肝，還拿人性、求生是人的本能來緩頰，進而揚言公布總統府施打疫苗名單，以圖轉移焦點，事後也拿不出證據。環南市場記者會，幹譙中央引君入甕，但證據顯示柯市府甚至他本人事先知情。信口開河，損人利己，在柯氏眼中，事實其次，先講先贏。在正常時期，這種風格很難出頭，所以對柯氏而言，天下大亂、形勢大好，社會人心越浮躁，他的收視率越有機會提高。

話說回來，也別急著把柯文哲一筆抹殺。政客攻防戰，信者恆信、不信者恆不信，台灣公民社會不成熟，給了政客極佳的表演舞台。柯氏有些語錄，或許不無道理，問題出在也適用於自己，而他偏又一副只有我是乾淨的例外。有道是：「以人為鏡，可以知得失」，各界政客不妨「以柯為鏡」，照照自己。

從素人到老手，追求媒體轟動效應，柯文哲樂此不疲。當指揮中心將三級警戒延至六月十四日，他便超前宣布該月底進行四級警戒兵推。假大空，藍綠黃白，堪稱來自同一個染缸，只是程度不同。他的罩門反而在，缺乏主體思想與核心價值，國家目標撲朔迷離，政治光譜變來變去。一路走來，從皇民後裔、二二八家屬、墨綠，到「兩岸一家親比一家仇好」、「國家願景、國家主權意識，在我看來都是屁話」、「中國官員感覺上素質比台灣政務官好」，柯氏政治光譜、國家認同，不知有感或無感地進入紅色領域。錄影支持中字媒體，「新聞專業與新聞魂不能打折」。國台辦疫苗脅迫，台灣購買BNT，只能透過「大中華區總代理」上海復星，他卻不解不滿：台灣一年跟中國進口多少貨品，為什麼每個都可以，這個特別不可以？為此嗆聲政府「意識形態」。反倒是，從未嚴詞批評老共，對「台灣地區」、「台灣同胞」、「港澳合約版本」安之若素，十足的斯德哥爾摩症候群，這方面藍紅也不遑多讓。

對北京是這種傾向，對華府又是什麼態度呢？「萊豬也吃、軍火也買了，啊所以勒？死十一個不算多？」「台灣不在優先順序上，我非常清楚。」疫苗火速來了，又扯「我當你小弟，好歹給一點安家費」。鐵口直斷鐵不準，自我證明是外交局外人。進口美豬美牛，是台美雙邊貿易的一環，促進了TIFA恢復談判。美國軍售台灣，是為了協助台灣加強自我防禦，遏阻中國軍事冒進。凡此，皆有利於台灣長治久安。而藍白紅的思維，往往滑落北京陷阱，巴不得台灣經貿靠中國、和平靠承認一中，也避談武漢肺炎病毒溯源。親中，反美，就這樣配套了起來。

近年，柯文哲與藍紅漸行漸近。民眾黨稱：「敵人的敵人就是朋友。」實際上，「敵人的敵人」可能是更大的敵人，只是他把你當作次要敵人，聯合次要敵人消滅主要敵人，然後再對付次要敵人。柯氏偏愛毛語錄，卻不明辨什麼是內部矛盾，什麼是敵我矛盾，還妄想去統戰老共。「從四十九台看到五十六台，看到我都懷疑自己是共產黨」，何以致之？孰令致之？「愛拚才會贏」有一句，「無魂有體親像稻草人」，值得號稱智商一五七的柯氏深思。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法