社論》經此一疫 台灣將更強韌

台灣去年疫情控制得宜，行有餘力對國際捐贈口罩等醫療物資。今年五月出現破口，儘管疫苗不足，仍在短時間內有效控制。其間，日美等國火速馳援疫苗，堪稱去年Taiwan can help之善的循環。政府與企業購買疫苗，加上高端與美國ＮＩＨ合作的國產疫苗通過ＥＵＡ，且獲巴拉圭核准執行三期臨床試驗，種種正向發展，誠如劉德音所言：當克服疫情帶來的挑戰，我們也會蛻變得更為強韌。際此台灣國產疫苗初步有成，更是思考Taiwan can help 2.0並更積極行動之時。

過去兩個多月，台灣一度出現危機社會的氣氛。紅白藍罔顧國際疫情高燒不退，把台灣有限的疫情無限放大，推波助瀾社會的恐慌氣氛，尤其是不談北京阻斷我國購買疫苗，一味指責政府沒有積極購買疫苗，從而附和中國的疫苗統戰，企圖誤導人民以「同屬一中」換「中國疫苗」。其實，中國用國產疫苗大搞疫苗外交，國際上紛紛對其保護力生疑。但是有人抹黑ＡＺ，對台灣自主研發、製造疫苗（甚至重要生醫研發）窮追猛打，卻將中國國產疫苗奉為神器。其出發點，絕非科學專業。

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順著事態發展，令人不得不納悶，有人堅持要走國台辦指定的路，到底是因為上海復星代理的大中華區涵蓋台灣，於是產生港澳台地位一樣的聯想？還是想盡辦法就是要讓上海復星賺過路費、幫忙消化中國國內未批准使用的ＢＮＴ代銷額？其中的內幕，恐怕不是商業歸商業所能解釋。所謂的疫苗之亂，還夾雜著親中反美的操練，柯文哲的言行堪為著例。那些人也從來不用質疑美豬、日食、ＡＺ的精神，來合理懷疑中國國產疫苗，國民黨甚至因高端ＥＵＡ即時告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅！

這次的機會，北京去年就等著了。它擺明了要趁人之危，進行政治敲詐。除了敲詐台灣，美國務院亞太副助卿費德瑋還指中國，「十分積極地利用疫苗捐贈作為手段，來誘使更多台灣邦交國改變承認對象」。如此這般，政府若與上海復星簽約，官方承認自己是「台灣地區」，後患無窮。有人可能覺得，不過是跟一個中國企業簽約，有必要那麼意識形態嗎？馬英九執政，台灣以觀察員身分按年受邀參加ＷＨＡ，背後是北京與ＷＨＯ簽訂「宗主國模式」的「諒解備忘錄」，而馬政府欣然接受。於是，所謂的「九二共識」，淪為「一中原則下的九二共識」。一步錯，滿盤輸。

即將在東京開幕的奧運，我國使用的「中華台北」，本屬權宜之計的「奧運模式」，但「體育歸體育」，卻成了北京的機會。當台灣以「中華台北」順利參加奧運，北京卻從體育看到了政治。「奧運模式」，往後被北京發揚光大到遍及國際組織。創立於一九八九的亞太經合會，台灣也是以「中華台北」名義加入。所以張忠謀在ＡＰＥＣ的發言，只能以「中華台北」作為主詞。「奧運模式」貽害匪淺，可見一斑。有此前車之鑑，還認為「台灣地區」見諸政府簽約亦無妨者，不是幼稚便是別有用心。

從五月到七月，疫情從升溫到控制，台灣又創造了另一個防疫的成功故事，不必傲人但足以自傲。不過，短短兩個多月，也暴露了台灣面臨危機的脆弱性。中央、指揮中心的防疫作為，技術面容有可檢討之處，而藍白紅則藉機助燃民眾恐慌指數，全國無法形成最有利的行動共識。特別是，如何因應後疫情時代全球重新啟動，欠缺超前部署。所謂的別再刁難、給我疫苗，罔顧中國截斷我國購買疫苗，等到政府自購、日美援贈疫苗陸續到位，又因同批人誇大接種疫苗死亡個案，導致民眾未經證實是否與疫苗有關便怯於施打。遑論不少輿論，顯微放大國內疫情，彷彿比國際疫情更嚴重。國人稍有不察，難免淪為「認知戰」俘虜。

朝野、中央與地方，互相內耗，令人遺憾。設想，將來一旦中國武力犯台，台灣遭到第一波嚴重襲擊，也出現類似的四分五裂，有人主戰有人主和有人主降，自亂陣腳會帶來何等災難？有學者指出，近年來的學術調查或媒體民調，在不同的時間點、不同執政黨的狀況下問到的台灣人自我防衛決心，其實都不低。此一說法，符合多數人的印象。而承平時期與危機驟臨，反應會有何不同？如何透過民主補強這種脆弱性，讓台灣蛻變得更為強韌，堪稱兩千三百萬人的當務之急。

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