社論》日本進入後安倍時期

日本執政的自民黨昨天選出新總裁，現任內閣官房長官菅義偉勝出，將繼安倍晉三之後，出任首相。由於菅一向是安倍的得力左右手，這次又獲絕大多數黨內派系支持，新首相蕭規曹隨，繼續走安倍政權的政經社會外交路線，是大多數人的預期，也是他當選後所強調的重點。

安倍在內閣總理大臣任內，創了不少紀錄。他持續在任最久，七年八個月，超越他的外叔公佐藤榮作；他曾兩度擔任首相，首任時年五十二，是歷來最年輕的閣揆。在首相更迭頻仍的日本，任期最長的安倍，因此有其優勢與政績。

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從國際角度看，安倍勤政積極，堅忍不懈。他是出國訪問與各國領袖會談最多的首相，也是重要國際高峰會的常客，有力地拓展了日本的國際能見度，也與重要盟國建立經貿協定及安全夥伴關係。他與美國川普總統一起打高爾夫球，成為第一位在美國參眾兩院聯席會議演說的日本首相，在巴西里約奧運以「超級瑪利歐」扮相登場，介紹下屆主辦城市東京而成全場亮點…都讓世人印象深刻。另一方面，遭北韓劫持日本人及北方四島問題未決，是他自認留下未竟之志。

內政方面，在任長久，讓他力可帶領日本從三一一地震、海嘯與核災事故中走出，恢復整體經濟。「安倍經濟學」射出貨幣寬鬆、財政擴張、經濟改革三箭，雖未全部達標，但經濟優先的施政，確使景氣在武漢肺炎之前活力已現，股市也重現榮景。另一方面，人口老化及少子化問題難解，財政負擔極其沉重，疫情增添經濟壓力；而他打算經由修憲確認自衛隊的地位，也未有實質進展。

外交與安全方面，安倍鞏固了最重要的日本與美國同盟關係，從歐巴馬的「亞太再平衡」到川普的「印太戰略」，日本都積極配合，成為東亞穩定的基石。面對野心崛起的中國，日本承擔制衡者角色，因應中國在釣魚台、東海、南海的惹是生非，也反對壓制香港人民。防衛大臣河野太郎上週表明，自衛隊會做好保衛尖閣諸島（釣魚台）「每一釐米」領土的準備與反應，也相信美國願意為保衛這些島嶼而戰，就是一例。

相較於出身政治顯赫世家的安倍，七十一歲的菅，是出自平民背景的政治人物，去年因宣布「令和」的德仁天皇年號，被稱「令和歐吉桑」。本身沒派系卻獲各派系支持，非世襲而打敗了世襲。他出生於秋田縣一個草莓農戶，是家中長子，高中畢業後到東京，曾在瓦楞紙箱工廠打工賺取大學學費，在偶然機會從議員助理做起，進入政壇。有了這一奮鬥經驗，他的人生座右銘是「有意志就有道路」。從而，有如他昨天在當選後所說︰自己進入沒有地緣和血緣關係的政治世界，一切都是從零開始的；這樣的我擔任具有歷史和傳統的自民黨總裁，誓言將傾注全力，為日本和老百姓工作。

蔡英文總統昨天以民進黨主席身分，祝賀菅當選，並期盼台日兩國關係更見友好。除了祝賀的禮儀形式之外，面對日本進入後安倍時期，台灣真的應花更多心力，實質增進與這個最親善近鄰的關係。

回顧安倍任內對台灣的關係，二○一三年的台日漁業協定最具體，後來包括日本「交流協會」改名「日本台灣交流協會」，總務副大臣赤間二郎來訪，日本在國際場合支持台灣，以及災難時兩國領袖推文關切所表達的患難與共情懷，在在值得珍惜。不過，二○一七年以後，安倍政府對台灣態度轉為消極，主要是我國持續禁止日本福島周邊五縣食品及農產品進口，次年更以公投重申此一禁令。

如今台灣陷入美豬進口爭議之際，日本「核食」公投的兩年限制期限將屆，而台日關係又將因首相更迭而面臨新局。美豬與「核食」是橫亙在我國加入國際經濟整合必須解決的前提，但這兩個本質上是科學與食安的議題，卻因政治化而長期難解，在訴諸民粹的政治惡鬥中，台灣經濟遭邊緣化的危機反被政客視若無睹，有化解的良機也遭斷送。

以往的紀錄顯示，菅對台灣甚為友善。他尊崇李登輝前總統，曾來台灣當面請益。阿輝伯去世，他以內閣官房長官身分親往台灣駐日代表處致哀。疫情期間，他公開力挺我國加入世衛組織。甚至台灣駐日代表處東京館產順利登記，也曾得到他的義助。如今他將擔任首相，已平白浪費安倍時期的友好，卻未能實質增進雙邊經貿關係的台灣，這次不能再坐失機會了。

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